Taliban'dan kadınlara sivil toplum kuruluşlarında çalışma yasağı

Taliban, Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.



Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söyledi.



Habib, kararın yabancı kadın çalışanları kapsayıp kapsamadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.



Bakanlığın açıklamasında, bu kurumlarda çalışan kadınların Taliban yönetiminin getirdiği "örtünme" kurallarına "düzgün bir şekilde riayet etmediğine" yönelik çok sayıda şikayet alındığı aktarıldı.



Açıklamada, kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedildi.



Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimat ile, kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.



Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban sonrası, kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.

