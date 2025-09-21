Taliban'dan Trump'a Bagram cevabı: "Asla pazarlık yapmayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump 2021'de ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban yönetiminin eline geçen Bagram Hava Üssü'nü geri istiyor. Trump "üs geri verilmezse neler olacağını göreceksiniz" diyerek Taliban yönetimini tehdit etti.



Trump'ın tehdidine Taliban yönetiminden yanıt geldi. Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, Afganistan'ın özgür ve bağımsız bir ülke olduğunu söyledi. Fıtrat, "Son zamanlarda bazı kişiler, Bagram Hava Üssü'nü geri almak için Afganistan ile müzakerelere başladıkları yönünde açıklamalarda bulundu" dedi.



"EN GÜÇLÜ DÜŞMANI KARŞISINDA BULUR"

Afganistan'ın hiçbir yabancı ülkeye bağlı olmadığını savunan Fıtrat, "Vatanımız üzerinde asla pazarlık yapmayacağız. Afganistan kendi evlatları tarafından yönetilmektedir. Afganistan’ın kendini korumaya yetecek yeteneklere sahip bir ordusu var. Dost eli uzatana dostça karşılık verilir, ancak düşmanca yaklaşanlar en güçlü düşmanı karşısında bulur. Afganistan'ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

TRUMP ÜSSÜ NEDEN İSTİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump Bagram'ı neden gözünü yeniden Bagram'a dikti?



ABD 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından Bagram Hava Üssü'nü de boşaltmıştı.

Trump yaptığı açıklamada "O üssü geri istiyoruz; ama üssü istememizin sebeplerinden biri de, bildiğiniz gibi, Çin’in nükleer silahlarını yaptığı yerden bir saat uzaklıkta olması” demişti.



Trump'ın bahsettiği Çin'in nükleer tesislerinin Bagram Hava Üssü'nden yaklaşık 2000 km mesafede yer alan Çin'in 60 yıl önce ilk nükleer bombasını test ettiği "Lop Nor" nükleer test sahası olduğu belirtiliyor.



2017'de ortaya çıkan uydu görüntülerinde bölgede yeni yapılar inşa edildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Çin'in burada nükleer silah ürettiğine dair bir bilgi yok.



SOVYETLER BİRLİĞİ İNŞA ETTİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 40 kilometre kuzeyindeki Bagram Hava Üssü 1950'li yıllarda ilk olarak Sovyetler Birliği tarafından inşa edildi

Üs, ABD'yi hedefl alan 11 Eylül saldırılarından sonra başlayan 20 yıllık savaşta ABD güçlerinin Afganistan’daki ana üssü haline geldi. NATO operasyonlarında da kullanıldı.



Trump Bagram Hava Üssü'nün Çin'in kontrolünde olduğunu iddia ediyor.



Ancak Pekin yönetimi bu iddiaları reddediyor.



MALİYETİ ÇOK BÜYÜK OLUR

Uzmanlar Bagram Hava Üssü'nün ABD yönetimince geri alınmasının Washington'a maliyetinin de çok büyük olacağını söylüyor.

Trump'ı bu adımı gerçekleşirse on binlerce ABD askerinin yanı sıra büyük bir onarım masrafı, karmaşık lojistik süreçler ve üs çevresinde güvenliği sağlamak için geniş bir alanda kontrol gerektirecek. Aksi halde üssün, saldırılara açık hale geleceğine dikkat çekiliyor.

