Taliban'dan yeni yasak: Canlıların görüntüleri yayınlanmayacak
Afganistan'daki Taliban hükümeti, medya kuruluşlarının canlıların fotoğraflarını yayınlamasını yasakladı. Yasağı doğrulayan Afgan yetkililer, “Yasa Afganistan'ın tüm bölgeleri için geçerli ve kademeli olarak uygulanacak. Canlı varlıkların görüntüleri şeriat yasasını ihlal ediyor.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan kadınları ve hatta erkekleri hedef alan yasaklar, dünya gündemine oturmuştu.
Afganistan'daki Taliban yönetiminin art arda getirdiği yasaklar sınır tanımıyor.
Hükümet, medya kuruluşlarının canlıların fotoğraflarını yayınlamasını yasakladı. Bu tedbirin kademeli olarak uygulanması için ise gazeteciler uyarıldı.
"CANLILARIN GÖRÜNTÜLERİ ŞERİATİ İHLAL EDİYOR"
Yasağı doğrulayan Afgan yetkililer, “Yasa Afganistan'ın tüm bölgeleri için geçerli ve kademeli olarak uygulanacak. Canlı varlıkların görüntüleri şeriat yasasını ihlal ediyor.” ifadelerini kullandı.
Taliban geçtiğimiz aylarda, hareketin 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana uyguladığı katı şeriat hukuku anlayışına göre Afganların yaşamlarını düzenleyen 35 maddelik bir Emri bi’l Ma'ruf Nehyi ani’l Munker (iyiliği emredip kötülükten sakındırmak) yasası yayınladı.
Söz konusu yasa, canlı varlıkların görüntülerini bulundurmayı ve "şeriata ve dine düşman" ya da "Müslümanlara hakaret eden" içerikleri yasaklıyor.
Ancak bu metnin büyük bir kısmı henüz sıkı bir şekilde uygulanmadı ve Taliban hükümeti düzenli olarak sosyal medyada insanların fotoğraflarını yayınlıyor.
KADINLARA YÖNELİK YASAKLAR
Geçtiğimiz aylarda yayınlanan, kadınların seslerini yükseltmesini ve erkeklere bakmasını yasaklayan yeni kanunlar dünyanın gündemine oturmuştu.
Yeni dini kanun, kadınların seslerini yükseltmesini, kamusal alanda Kuran okumasını ve kocaları veya akrabaları dışındaki erkeklere bakmasını yasaklıyor.
YASAKLAR ERKEKLERİ DE VURDU
Ahlak polisi, sokaklarda yönetmeliği ihlal eden kadınları ararken yasaklar sonunda erkekleri de vurdu. Yeni yasalara göre ülkede yaşayan erkeklerin yumruk uzunluğunda sakal bırakması gerekiyor.
Ayrıca erkeklerin görünüş veya davranış olarak Müslüman olmayanları taklit etmesi de yasak. Bu da yaygın olarak kot pantolon ve Batılı saç modellerine yönelik yasak olarak yorumlanıyor. Erkeklere yönelik bu ilk ciddi kısıtlamalar Afganistan'daki birçok kişi için sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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