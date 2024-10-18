Taliban'dan yeni yasak: Canlıların görüntüleri yayınlanmayacak

Afganistan'daki Taliban yönetiminin art arda getirdiği yasaklar sınır tanımıyor.

Hükümet, medya kuruluşlarının canlıların fotoğraflarını yayınlamasını yasakladı. Bu tedbirin kademeli olarak uygulanması için ise gazeteciler uyarıldı.

"CANLILARIN GÖRÜNTÜLERİ ŞERİATİ İHLAL EDİYOR"



Yasağı doğrulayan Afgan yetkililer, “Yasa Afganistan'ın tüm bölgeleri için geçerli ve kademeli olarak uygulanacak. Canlı varlıkların görüntüleri şeriat yasasını ihlal ediyor.” ifadelerini kullandı.



Taliban geçtiğimiz aylarda, hareketin 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana uyguladığı katı şeriat hukuku anlayışına göre Afganların yaşamlarını düzenleyen 35 maddelik bir Emri bi’l Ma'ruf Nehyi ani’l Munker (iyiliği emredip kötülükten sakındırmak) yasası yayınladı.



Söz konusu yasa, canlı varlıkların görüntülerini bulundurmayı ve "şeriata ve dine düşman" ya da "Müslümanlara hakaret eden" içerikleri yasaklıyor.



Ancak bu metnin büyük bir kısmı henüz sıkı bir şekilde uygulanmadı ve Taliban hükümeti düzenli olarak sosyal medyada insanların fotoğraflarını yayınlıyor.

