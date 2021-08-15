Taliban'ın ilerleyişi sürüyor

Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e doğru hızla ilerliyor. Son olarak ülkenin dördüncü büyük kenti Mezar-ı Şerif ve Meymene kentleri düştü. Belh vilayetinin merkezi Meymene'de Afgan ordusu örgüte teslim oldu. Vilayet merkezi Taliban'a bırakıldı.



Taliban ardından Mezar-ı Şerif kentine yönelik saldırılara başladı. Saldırı sonucu kent kısa sürede düştü. Güvenlik güçleri havalimanına sığındı. Örgüt kente girdikten sonra hapishanedeki tüm mahkumları serbest bıraktı.



Eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur, Mareşal Raşid Dostum ile birlikte güvenli bir yere kaçtıklarını duyurdu.



Sosyal medyada Afgan güçlerin Özbekistan sınırındaki Hayraton Köprüsü üzerinde uzun kuyruklar oluşturuduğuna dair görüntüler paylaşıldı. Örgüt son işgallerle birlikte Afganistan'ın kuzey vilayetlerinin tamamını ele geçirmiş oldu. Afgan hükümeti merkez ve doğu vilayetlerinde sıkıştı.



Kabil'in güneyinde hükümet güçleriyle Taliban arasında çatışmalar sürüyor. Afgan ordusu başkentte önlemleri artırırken, halk endişe içinde.



ABD ise Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etmeye çalışıyor. Tahliye için gönderilecek ilave asker sayısı 3 binden 5 bine çıkarıldı.



Kararı Başkan Joe Biden yazılı açıklamayla duyurdu. Biden, askerlerin, çalışanları ve ailelerini ülkeden güvenli bir şekilde tahliye edeceğini söyledi.



Amerikan Başkanı Taliban'a da gözdağı verdi. Biden, askerleri ve personeli riske atacak herhangi bir eylemin "hızlı ve güçlü bir tepki" ile karşılaşacağını söyledi.

