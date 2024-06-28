Taliban'ın Katar görüşmelerinden kadınları dışlaması öfke yarattı

Afganistan'da Taliban yetkililerinin, pazar günü Katar'da  uluslararası temsilcilerle bir araya geleceği toplantıdan kadınların dışlanması öfke yarattı. Aralarında ABD'nin de bulunduğu 25 elçi ve Taliban heyeti, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Doha'da ekonomik meseleleri ve narkotikle mücadeleyi konuşacak.

Taliban'ın Katar görüşmelerinden kadınları dışlaması öfke yarattı

'ın Taliban yetkilileri, pazar günü 'da, uluslararası temsilcilerle bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından angajman sürecinin önemli bir adımı olarak sunulan görüşmeler, Afgan kadınları dışladığı için hak örgütleri tarafından kınanıyor.

Taliban hükümeti hiçbir devlet tarafından resmen tanınmıyor.

BM, aralarında ABD'nin de bulunduğu 25 elçi ve Taliban heyeti, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Doha'da bir araya gelecek.

Gündemde ekonomik meseleler ve narkotikle mücadele olacak.

Ancak kadın hakları aktivistleri de dahil olmak üzere sivil toplum gruplarının bu görüşmelerden dışlanması tepkilere yol açtı.

Uluslararası Af Örgütü Başkanı Agnes Callamard yaptığı açıklamada, "Taliban'ın görüşmelere katılımını sağlamak için öne sürdüğü koşullara boyun eğmek, cinsiyete dayalı kurumsallaşmış baskı sistemini meşrulaştırma riskini doğuracaktır" dedi.

Callamard, "İnsan hakları konusundaki kritik tartışmaların bir kenara itilmesi kabul edilemez ve son derece zarar verici bir emsal teşkil edecektir" diye ekledi.

Taliban yetkilileri geçen yıl mayıs ayında yapılan ilk görüşmelere dahil edilmemişti. Şubat ayındaki daveti de reddettiler ve sivil toplum gruplarını dışlayarak resmi toplantıdaki tek Afgan temsilci olmakta ısrar ettiler.

Bu turda bu koşul yerine getirildi.

BM ve uluslararası delegasyonlar 2 Temmuz'da ana toplantıların kapanışından sonra kadın hakları grupları da dahil olmak üzere sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelme şansına sahip olacak.

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