Taliban'ın yasağından sonra STK'lar Afganistan'daki faaliyetlerini durdurdu

Taliban'ın Afgan kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını yasaklamasının ardından, ülkedeki önde gelen STK'lar faaliyetlerini durdurdu. Birleşmiş Milletler ise Taliban yönetiminden kararın tersine çevrilmesini istedi.

Taliban'ın yasağından sonra STK'lar Afganistan'daki faaliyetlerini durdurdu

'da kadınlara getirilen yasaklar çapında tepkiye yol açıyor.

Taliban'ın STK'ların personel çalıştırmasını yasaklamasının ardından, dört sivil toplum kuruluşu ülkedeki faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

Save The Children, Norveç Mülteci Konseyi ve Care International ortak bildiri yayınlayarak yardım programlarını dondurduğunu belirtti.

"Uluslararası Kurtarma Komitesi" adlı STK da, Afganistan'daki faaliyetlerine ara verdiklerini duyurdu.

HAYATİ ÖNEME SAHİP VURGUSU

Sivil Toplum Kuruluşları, yardım faaliyetlerinin devamı için kadın çalışanların hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Taliban ekonomi bakanlığı, Afganistan'daki tüm sivil toplum kuruluşlarına "kıyafet zorunluluğu ihlali gerekçesiyle" kadın çalışanlarının işine son vermeleri talimatı vermişti. Aksi halde lisansların iptal edileceği duyurulmuştu.

"ENDİŞE VERİCİ"

BM Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı Ramiz Alakbarov, karardan son derece endişe duyduklarını belirterek "Bu insani ilkelerin açık ihlali" açıklaması yaptı.

Alakbarov'un Taliban yetkilileriye görüştüğü ve kararın iptalini talep ettiği bildirildi.

Almanya hükümetinden de yazılı açıklama geldi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze yasak kararının ardından Afganistan'a verilen desteğin askıya alınabileceğini duyurdu.

Taliban, geçen hafta da kız öğrencilere üniversite öğrenimini yasaklamıştı.

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