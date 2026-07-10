Trump vasiyet bırakmış. İran talimatı ortaya çıktı

İsrail'in, İran ’ın ABD Başkanı Donald Trump ’a yönelik “somut” bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştığı öne sürülmüştü.

Trump ise ABD basınına verdiği röportajda, uzun zamandır İran'ın hedef listesinde olduğunu söyledi.

Böyle bir duruma karşı gerekli talimatlarını bıraktığını belirten Trump, "Bana bir şey olursa, onları daha önce hiç görmedikleri bir seviyede bombalamaları söyledim" ifadelerini kullandı.

“İRAN'IN SUİKAST LİSTESİNDEKİ BİR NUMARALI İSİM BENİM”

İsrail'in söz konusu istihbaratıyla ilgili Trump, bunun yeni bir plan olmadığını savunarak, "İsrail yeni bir şey ortaya çıkarmadı. Uzun zamandır İran'ın suikast listesindeki bir numaralı isim benim. Hayatın gerçeği bu" diye konuştu.

Trump, 13 Temmuz 2024'te seçim mitinginde kulağını sıyıran suikast girişiminin ardından kendisine yönelik birden fazla saldırı planının da engellendiğini iddia etti.

Hamaney'in cenazesinde "Trump’ı öldüreceğiz" pankartları açılmıştı.

HAMANEY'İN CEZANAZESİNDE “TRUMP'I ÖLDÜRECEĞİZ” PANKARTLARI

ABD ile İran arasındaki gerilim bu hafta yeniden tırmandı. ABD İran'a yeni saldırılar düzenlerken, İran'da bölgedeki Amerikan yerleşkelerine misillemelerde bulundu.

Hamaney'in cenazesinde İran halkının yol boyunca açtığı, "İntikam" ve "Trump’ı öldüreceğiz" yazılı sloganların yer aldığı afiş ve pankartlar dikkat çekmişti.