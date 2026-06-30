Tam 40 yıl boyunca unutuldu. Antarktika'nın en eski gizemi çekmeceden çıktı

Bilim insanları, yaklaşık 40 yıldır bir çekmecede unutulan fosilin Antarktika 'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğunu belirledi.

Fosil , 1986 yılında British Antarctic Survey kapsamında James Ross Adası'nda yürütülen arazi çalışmaları sırasında İngiliz jeolog Michael Thomson ile Alman jeolog ve paleontolog Reinhard Förster tarafından bulundu.

Araştırmacılar bölgede omurgasız canlılara, bitkilere ve kemikli balıklara ait fosillerin yanı sıra büyük bir omuru da İngiltere'ye götürdü.

Ancak söz konusu kemik, arşivlerde onlarca yıl boyunca ayrıntılı şekilde incelenmeden kaldı.

YILLAR SONRA YENİDEN İNCELENDİ

Fosil, İngiliz Antarktika Araştırması'nın jeoloji koleksiyonlarını yöneten paleontolog Mark Evans'ın dikkatini çekti.

Evans, kemiği ilk gördüğünde bunun bir dinozora ait olabileceğinden şüphelendi.

Yapılan ayrıntılı analizler, fosilin Geç Kretase döneminde Antarktika'da yaşamış uzun boyunlu bir sauropod dinozorunun kuyruğunun üst bölümüne ait omur kemiği olduğunu doğruladı.

Araştırmacılar buluntuyu "son derece nadir" olarak nitelendirdi.

ANTARKTİKA'DA BULUNAN EN ESKİ DİNOZOR ÖRNEĞİ

Bilim insanlarına göre fosil, Antarktika'da şimdiye kadar toplanmış en eski dinozor örneği olma özelliğini taşıyor.

Aynı zamanda kıtada bulunan yalnızca ikinci sauropod fosili olarak kayıtlara geçti.

Araştırmacılar kemiğin kendine özgü iç yapısı ve şekli sayesinde fosilin, Titanosauria grubunun daha gelişmiş üyeleri arasında yer alan Lithostrotia alt grubuna ait olduğunu belirledi.

Henüz hangi türe ait olduğu kesin olarak saptanamasa da Arjantin'de keşfedilen Geç Kretase dönemine ait Muyelensaurus pecheni türüne büyük benzerlik gösterdiği ifade edildi.

ANTARKTİKA'DA DİNOZOR FOSİLİ BULMAK OLDUKÇA ZOR

Antarktika, şimdiye kadar en az dinozor fosili bulunan kıta olarak biliniyor. Bunun en önemli nedeni, kıtanın büyük bölümünün günümüzde kalın buz tabakasıyla kaplı olması.

Bilim insanları, dinozorların yaşadığı Mezozoik Dönem'de ise bugünkü kadar yoğun buz örtüsünün bulunmadığını düşünüyor.

Bugüne kadar Antarktika'da yalnızca 12 dinozor türü keşfedildi. Bunların tamamı, buzla kaplı olmayan James Ross Adası ve Kirkpatrick Dağı çevresinde bulundu.

“BURNUMUZUN DİBİNDEYMİŞ”

Mark Evans, Michael Thomson'ın saha notlarını yeniden incelediklerinde jeoloğun kemiğin büyük bir sürüngene ait olduğunu fark ettiğini ancak o dönemde bunun bir dinozor olduğunun anlaşılamadığını söyledi.

Evans, "Bazen en önemli bilimsel keşifler, yıllardır burnumuzun dibinde bekleyenler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.