"Tam da emekli maaşlarının ödendiği anda": Rusya Donetsk'i vurdu, 20 kişi öldü

Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıda 20 kişinin öldüğünü açıkladı.

Zelenski, Kiev'in müttefiklerine çağrı yaparak Moskova'ya, savaşı bitirmesi için baskı yapmalarını istedi.



Zelenski X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "vahşi Rus hava saldırısının" Donetsk'teki Yarova yerleşimini hedef aldığını belirtti ve saldırı anını şöyle anlattı: "Doğrudan insanların üzerine. Sıradan siviller. Emekli maaşlarının ödendiği tam o anda."



Ukrayna lideri ayrıca imha edilmiş bir arabanın yanında yatan sivillerin olduğu bir videoyu paylaştı.



Zelenski, "Dünya sessiz kalmamalı. Dünya atıl kalmamalı. ABD'den bir yanıt gelmesi lazım. Avrupa ve G20'den bir yanıt gelmesi lazım" dedi.



Ukrayna'nın insan hakları komiseri Dimitro Lubinets, saldırının Ukraynalı sivillere karşı sistematik terörün bir başka kanıtı olduğunu söyledi.

