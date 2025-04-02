Tanık doktor İsrail'in gizlenen vahşetini anlattı: "Elleri bağlıydı, savaş suçu işlendi"

Gazze'de dokuz gün önce İsrail güçleri tarafından öldürülen ve toplu mezara gömülen 15 Filistinli sağlık görevlisi hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan görgü tanıklarına göre, öldürüldükleri sırada sağlıkçılardan bazılarının elleri veya bacakları bağlanmıştı. Ayrıca başlarında ve göğüslerinde kurşun yaraları bulundu.



Tanık ifadeleri, ciddi bir savaş suçuna işaret eden delillere bir yenisini daha ekliyor.

CENAZELERİ BİRBİRİ ARDINA BULUNDU



23 Mart'ta Filistin Kızılayı ambulans ekipleri ve sivil savunma kurtarma görevlilerinin, Gazze'nin en güneydeki Refah'a girişine izin verilmişti. Cumartesi günü sağlıkçılara ait bir ceset bulundu.

Pazar günü bölgedeki kumlu bir mezarda on dört ceset daha bulundu ve otopsi için yakındaki Han Yunus şehrine götürüldü.

"ÖNCE BAĞLADILAR SONRA ÖLDÜRDÜLER"



Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin doktorlarından Ahmed el-Farra, bazı cenazeler üzerinde inceleme yapma fırsatı buldu.

Farra, "Nasır Hastanesi'ne nakledilirken üç ceset görebildim. Göğüslerinde ve başlarında kurşunlar vardı. İnfaz edildiler. Elleri bağlanmıştı. Onları hareket edemeyecekleri şekilde bağladılar ve sonra öldürdüler." ifadelerini kullandı.

AMBULANSLAR DA KUMA GÖMÜLMÜŞTÜ



Kurbanların 23 Mart'ta öldürüldüğü tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler, ambulansların ve diğer araçların, cinayetleri örtbas etme girişimi gibi görünen bir şekilde buldozerler tarafından kuma gömüldüğünü aktardı.



Güvenliği için isminin kullanılmasını istemeyen bir başka tanık ise, Guardian'a verdiği telefon röportajında, "Toplu mezarda bulduğumuzda cesetleri kendi gözlerimle gördüm. Göğüslerinde birden fazla kurşun izi vardı. Birinin bacakları bağlıydı. Birinin kafasından vurulmuştu. İdam edildiler." diye konuştu.



Olay, İsrail hükümetinin iki aylık ateşkesi sona erdirmesi ve 17 Mart'ta askeri harekatını yoğun hava bombardımanı ve kara operasyonlarıyla yeniden başlatmasının ardından yaşandı.

