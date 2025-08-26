Tanıkları yok etmek: İsrail neden gazetecileri hedef alıyor?

İSRAİL'DEN "TRAJİK HATA" AÇIKLAMASI



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıda gazetecilerin ve ilk yardım ekiplerinin öldüğünü kabul ederek bunu “trajik bir talihsizlik” diye niteledi.



Netanyahu, “İsrail gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve sivillerin çalışmalarına değer verir. Askeri makamlar kapsamlı bir soruşturma yürütüyor” ifadelerini kullandı.



İsrailli bir güvenlik yetkilisi, ilk incelemede hastanenin çatısında Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen bir kameranın hedef alındığını, ancak top atışlarıyla yapılan ikinci saldırının kurtarma ekiplerini vurduğunu kabul etti. Bu itiraf, ilk yardım ekiplerinin bilerek hedef alınmış olabileceğini ortaya koyuyor.



İSRAİL NEDEN GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR?



Uluslararası Gazeteciler Komitesi (CPJ) Başkanı Jodie Ginsberg, İsrail’in saldırıyı özellikle Reuters’ın kamera noktasına yönelttiğini söyleyerek bunun “hukuksuz öldürme ve savaş suçu” olduğunu savundu.



Hamas ise yaptığı açıklamada, İsrail’in “gazetecileri susturarak savaş suçlarını ve sivillere yönelik katliamı gizlemeyi amaçladığını” belirtti.



Al Jazeera da açıklamasında, İsrail’in gazetecileri doğrudan hedef alarak savaş suçu işlediğini vurguladı.



"BİLGİ AKIŞINI ENGELLEME STRATEJİSİ"



Birçok basın örgütü, İsrail’in uluslararası medya çalışanlarını Gazze’den uzak tutmaya çalıştığını ve gazetecilerin sistematik biçimde hedef alındığını dile getiriyor.



Bu nedenle saldırılar, yalnızca askeri değil, aynı zamanda bilgi akışını engellemeye yönelik bir strateji olarak da görülüyor.



SALDIRILAR DUR DURAK BİLMİYOR



Aynı gün, Gazze’de başka bir saldırıda Al-Hayat Al-Jadida gazetesi muhabiri Hasan Duhan da İsrail askerlerince öldürüldü.



Gazze Hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bu son saldırıyla birlikte İsrail'in katlettiği gazeteci sayısı 245'e çıktı.

