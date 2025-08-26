Tanıkları yok etmek: İsrail neden gazetecileri hedef alıyor?
Gazze’de Nasır Hastanesi’ne düzenlenen İsrail saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 5 gazeteci de bulunuyor. Son dönemde art arda gazetecileri hedef alan saldırılar, İsrail ordusunun bu tutumunun ardındaki nedenleri gündeme taşıdı.
Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne art arda düzenlenen iki İsrail saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 5 gazeteci, sağlık çalışanları ve ilk yardım ekipleri de bulunuyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre saldırılar, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nin dördüncü katı ve ambulansların bulunduğu alana birkaç dakika arayla gerçekleşti.
Hastane sözcüsü Dr. Muhammed Sakr, ölenler arasında 5 gazeteci ve 4 sağlık çalışanı olduğunu açıkladı.
Hayatını kaybeden gazeteciler şöyle: Al Jazeera kameramanı Muhammed Salama, Reuters için çalışan Hussam El-Masri, Associated Press’le de çalışmış olan Meryem Ebu Dagga, serbest gazeteciler Muath Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz.
İSRAİL'DEN "TRAJİK HATA" AÇIKLAMASI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıda gazetecilerin ve ilk yardım ekiplerinin öldüğünü kabul ederek bunu “trajik bir talihsizlik” diye niteledi.
Netanyahu, “İsrail gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve sivillerin çalışmalarına değer verir. Askeri makamlar kapsamlı bir soruşturma yürütüyor” ifadelerini kullandı.
İsrailli bir güvenlik yetkilisi, ilk incelemede hastanenin çatısında Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen bir kameranın hedef alındığını, ancak top atışlarıyla yapılan ikinci saldırının kurtarma ekiplerini vurduğunu kabul etti. Bu itiraf, ilk yardım ekiplerinin bilerek hedef alınmış olabileceğini ortaya koyuyor.
İSRAİL NEDEN GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR?
Uluslararası Gazeteciler Komitesi (CPJ) Başkanı Jodie Ginsberg, İsrail’in saldırıyı özellikle Reuters’ın kamera noktasına yönelttiğini söyleyerek bunun “hukuksuz öldürme ve savaş suçu” olduğunu savundu.
Hamas ise yaptığı açıklamada, İsrail’in “gazetecileri susturarak savaş suçlarını ve sivillere yönelik katliamı gizlemeyi amaçladığını” belirtti.
Al Jazeera da açıklamasında, İsrail’in gazetecileri doğrudan hedef alarak savaş suçu işlediğini vurguladı.
"BİLGİ AKIŞINI ENGELLEME STRATEJİSİ"
Birçok basın örgütü, İsrail’in uluslararası medya çalışanlarını Gazze’den uzak tutmaya çalıştığını ve gazetecilerin sistematik biçimde hedef alındığını dile getiriyor.
Bu nedenle saldırılar, yalnızca askeri değil, aynı zamanda bilgi akışını engellemeye yönelik bir strateji olarak da görülüyor.
SALDIRILAR DUR DURAK BİLMİYOR
Aynı gün, Gazze’de başka bir saldırıda Al-Hayat Al-Jadida gazetesi muhabiri Hasan Duhan da İsrail askerlerince öldürüldü.
Gazze Hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bu son saldırıyla birlikte İsrail'in katlettiği gazeteci sayısı 245'e çıktı.
