“Tanrı emir verdi” dedi, papazı çarmıha gerdi! Seri cinayetlerde İsrail ayrıntısı

ABD'de 76 yaşındaki papaz William Schonemann'ı çarmıha gererek öldüren 51 yaşındaki Adam Christopher Sheafe yakalandı.

Polis tarafından yakalandıktan sonra verdiği röportajda, cinayetin, planladığı cinayetler serisinin bir parçası olduğunu belirten Sheafe, Cinayetlerin "İsrail'i kötülükten kurtarmak için bir emir" olduğunu öne sürdü.

Sheafe, kendisine yöneltilen suçları itiraf etti ve yakalanmadan önce öldürmeyi planladığı ülke çapındaki diğer hedeflerinin listesini açıkladı.



Sakin bir ses tonu ve duruşla, ABD genelinde 10 eyalette 14 Hristiyan papaz ve rahibi çarmıha germe yöntemini kullanarak öldürmeyi planladığını söyleyen Sheafe, 28 Nisan'da cansız bedenine ulaşılan papaz Schonemann'ın ellerini duvara çivilediğini söyledi.



Sheafe, polis tarafından yakalandığında Sedona'da iki rahibi öldürmek üzere yola çıktığını anlatarak "Yapmak istediğim şey, 13 papazı (daha) idam edip çarmıha germek ve her birinin sağ kulağına İsrail kabilelerinden birini koymaktı" dedi.

"İLK EMİR OPERASYONU"

Seri cinayet planını "İlk Emir Operasyonu" olarak tanımlayan Sheafe, "Hristiyan, Katolik, Mormon. İsa'nın Tanrı olduğunu vaaz eden herkes, aslında Üçlü Birlik, insan tarafından, Paul tarafından yaratılmış bir kavram. O Tanrı değildir. Tanrı, yalnızca Baba, Tanrı'dır" dedi.



Sheafe, seri cinayetleri 9 yıl önce planladığını belirterek, pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda "Pişmanlık duymamakla kalmayıp başladığım işi bitirmeyi planlıyorum" şeklinde yanıt verdi.



Kendisine bir Hristiyan tarafından mağdur edilip edilmediği sorulduğunda "Hayır" yanıtını veren Sheafe, ailesinin Hristiyan olduğunu ve iyi bir çocukluk geçirdiğini aktararak "Hristiyanlardan nefret etmiyorum. Ben onları yoldan çıkaran papazların peşindeyim" ifadelerini kullandı.



Sheafe, cinayet planlarının yalnızca Arizona ile sınırlı olmadığını, ülke genelinde birçok şehri kapsadığını söyledi. Arizona eyaletinde doğduğunu kaydeden Sheafe, planladığı eylemlerin de bu eyalette başlayıp yine burada son bulacağını anlattı. Sheafe, "Nerede başlarsa orada biter, tıpkı Aden Bahçesi gibi" dedi.