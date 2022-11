"Tanrı'nın eli"ndeki top Wembley'de

Futbol tarihinin en tartışmalı gollerinden birinde ağlara giden top açık artırmaya çıkıyor.



1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı gole "Tanrı'nın eli" diyen Diego Maradona'nın dokunduğu top, müzayede öncesinde İngiliz futbolunun mabedi Wembley Stadı'nda sergileniyor.



Arjantinli efsanenin eliyle attığı golü görmeyen maçın hakemi Ali Bin Nasser tarafından satışa çıkarılan topun 3 milyon pound'a alıcı bulması bekleniyor.



Tarihe geçen golün atıldığı sırada Azteca Stadı'nda İngiltere forması giyen Peter Reid, "Bu topun sembolleşmesinin nedeni Maradona'nın hilekarlığı. O golü hala kabuslarımda görüyorum ama kararı değiştiremiyorum. Artık Maradona bile aramızda değil. O gördüğüm en zeki hilakardı" dedi.



Diego Maradona'nın Arjantin'in 2-1 kazanarak yarı finale çıktığı maçta, "Tanrı'nın eli"nden 6 dakika sonra attığı gol ise FIFA tarafından yüzyılın golü seçilmişti.



Futbol tarihinin en ikonik karelerinden birinin kahramanı olan topun açık artırması 16 Kasım'da düzenlenecek.



KAYNAK: SNTV / "Maradona was a clever cheat'' Peter Reid says as the 'Hand of God' ball arrives at Wembley

Reuters / Ball from Maradona's 'Hand of God' match expected to fetch at least $2.8 million at auction