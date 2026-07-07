Tansiyon yeniden yükseldi. Hürmüz'de yeni saldırı iddiası

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı’nın (UKMTO) Umman'ın Limah bölgesi açıklarında seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurmasının ardından, ABD merkezli Axios haber sitesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.



Axios’un isimlerini gizli tutan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; İran ordusunun Hürmüz Boğazı 'ndan geçiş yapan iki ticari gemiye füze saldırısı düzenlediği bildirildi.



Saldırıya uğrayan her iki gemide de ciddi hasar meydana geldiğini belirten yetkililer, olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını ifade etti. ABD'nin İran’daki askeri hedeflere yönelik misilleme saldırıları düzenleyebileceği belirtilirken, İran makamlarından iddialara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

UKMTO SALDIRIYI DUYURMUŞTU



UKMTO’dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Umman’ın Limah sahilinin 8 deniz mili doğusunda, güneye doğru seyreden bir tankerin sol tarafından yabancı bir cisimle vurulduğuna dair acil durum çağrısı gönderdiği bildirilmişti. Gemiye isabet eden cismin yangına yol açtığı aktarılan açıklamada, "Olayda herhangi bir yaralanma, can kaybı veya çevresel etki bildirilmemiştir" ifadelerine yer verilmişti. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı aktarılırken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olma ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirme uyarısında bulunulmuştu.



TRUMP: İRAN ANLAŞMA İÇİN CAN ATIYOR



ABD Başkanı Donald Trump, ABD açısından işlerin yolunda olduğunu söylerken, "Gayet iyi gidiyoruz. Bildiğiniz gibi, Venezuela harikaydı ve şimdi çok iyi anlaşıyoruz. Savaşın masrafını defalarca kez çıkardık ve daha iyiye gidiyor. İlişkilerimiz çok çok iyi. Ayrıca İran ile de gayet iyi gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



İran’ı askeri açıdan yıkıma uğrattıklarını öne süren Trump, "Donanmalarını, hava kuvvetlerini, radarlarını, liderlerini yok ettik. Herkesi ortadan kaldırdık. Sonra da durumlarının çok iyi olduğunu duydum. Hayır, durumları hiç de iyi değil" dedi.

İran’ın ABD ile anlaşma yapmaya çok istekli olduğunu söyleyen Trump, "Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar. Ama ne olacağını göreceğiz. Doğru anlaşmayı yapmak zorundalar, çünkü nükleer silaha sahip olamazlar. Bu çok basit" ifadelerini kullandı. İran’ın ABD’nin birçok talebini kabul ettiğini savunan Trump, "Pek çok insanın kabul etmeyeceğini söyleyeceği birçok şeyi kabul ettiler. Ne olacağını göreceğiz. Öyle ya da böyle biz kazanacağız. Ya güzellikle kazanacağız ya da güzel olmayan bir şekilde" diye konuştu.