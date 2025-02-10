Tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore sınırında canlı atış tatbikatı

Güney Kore ve ABD birlikleri, ortak operasyonel kabiliyetlerini artırmak amacıyla, iki Kore arasındaki sınıra yakın bir atış poligonunda büyük çaplı bir canlı atış tatbikatı düzenledi.



Ordudan yapılan açıklamaya göre, üç hafta süren tatbikat, iki Kore'yi ayıran Silahsızlandırılmış Bölge'nin yaklaşık 30 kilometre güneyinde Rodriguez Canlı Atış Kompleksi'nde gerçekleşti.

TATBİKATA İKİ BİN ASKER KATILDI



Tatbikata yaklaşık 2 bin asker katıldı ve 150'den fazla askeri teçhizat kullanıldı.



Müttefik ülkelerin, Güney Kore K1A2 tankları, ABD Stryker savaş araçları, M777A2 obüsleri, Apache saldırı helikopterleri ve A-10 saldırı uçaklarının da katıldığı çeşitli tatbikatlar düzenlemek üzere ortak birlikler oluşturduğu belirtildi.

ABD BİRLİKLERİNİN ADAPTASYONU İÇİN YAPILDI



Tatbikatlar, özellikle ABD ordusunun Stryker biriminin, geçen ekim ayında Güney Kore'ye varışının ardından Kore Yarımadası'ndaki koşullara uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla tasarlandı.



Güney Kore birlikleri bu tatbikatlara geçen yıl temmuz ayında ilk kez katıldı.



Daha önce dönüşümlü ABD Stryker birlikleri için bağımsız bir eğitim etkinliği olarak yürütülüyordu.