Tanzanya'da cumhurbaşkanlığı krizi: Muhalefet adayına ikinci veto

Tanzanya Seçim Komisyonu, muhalefetin önde gelen adaylarından Luhaga Mpina’yı ikinci kez seçim yarışından men etti. Hafta sonu alınan mahkeme kararının ardından adaylığı kabul edilen Mpina’nın tekrar diskalifiye edilmesi, Başkan Samia Suluhu Hassan’a gelecek ayki seçimlerde rakipsiz bir yol açtı.



Ülkedeki en büyük muhalefet partisi CHADEMA ise nisan ayında seçim kurallarını imzalamayı reddettiği için yarış dışı bırakılmıştı. Partinin adayı Tundu Lissu da aynı dönemde “vatana ihanet” suçlamasıyla tutuklandı ve beş aydır hapiste bulunuyor.

Luhaga Mpina, uzun yıllar iktidardaki Chama Cha Mapinduzi (CCM) partisinde milletvekilliği ve bakanlık yapmış bir siyasetçi. 2025’te muhalefet partisi ACT-Wazalendo’ya katılarak başkanlık seçimlerinde aday oldu.