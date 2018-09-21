Mwanza Bölge Komiseri John Mongella, yaptığı açıklamada dün akşam yaşanan kazada 86 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de kurtarıldığını belirtti.
Ölü sayının artabileceğini aktaran Mongella, “Feribotta kaç kişinin olduğuna ilişkin tahminde bulunamam. Şu anda odak noktamız kurtarmak” diye konuştu.
Yüzlerce yolcu taşıyan ve bakımsız halde seyahat eden deniz araçları, ülkede daha önce de büyük facialara yol açmıştı.
1996’da 800’den fazla kişi yine Viktorya Gölü üzerindeki feribot kazasında, yaklaşık 200 kişi de Zanzibar yakınlarındaki kazada yaşamını yitirmişti.