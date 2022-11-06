Tanzanya'da yolcu uçağı Victoria Gölü'ne düştü: 3 ölü

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Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktoria Gölü'ne düştü. Olayın ardından 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Tanzanya Polisi Kagera Bölgesi Müdürü William Mwampaghale, basına yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları yüzünden Viktorya Gölü'ne düşen uçaktaki 26 yolcunun kurtarıldığı bilgisini paylaştı.



Yaralıların tedavi için Kagera Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade eden Mwampaghale, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Mwampaghale, Darüsselam şehrinden Bukoba Havalimanı'na sefer yapan uçakta 39 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu belirtti.



TBC, başkent Darüsselam'dan kalkan uçağın "bu sabah fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Victoria Gölü'ne düştüğünü" bildirdi.



Tanzanya'da yolcu uçağı Victoria Gölü'ne düştü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sosyal medyada dolaşan görüntüler ise uçağın neredeyse tamamen su altında olduğunu gösterdi.



TBC, kurtarma botlarının konuşlandırıldığını ve acil durum ekiplerinin uçakta mahsur kalan diğer yolcuları kurtarmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.



Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kurtarma operasyonu devam ederken halka sükunet çağrısında bulundu.



Bukoba Havaalanı, Afrika'nın en büyük gölü olan Victoria Gölü'nün kıyısında yer alıyor.

TANZANYA'DA YOLCU UÇAĞI GÖLE DÜŞTÜ