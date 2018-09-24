Tanzanya'da geçtiğimiz perşembe günü Victoria Gölü'nde bir feribotun alabora olması sonrası facia yaşandı.
Kazada 218 kişi hayatını kaybederken, bir kazazede iki gün sonra dalgıçlar tarafından sağ kurtarıldı.
Dalgıçlar, iskeye birkaç metre ötede alabora olan geminin enkazında günlerdir arama-kurtarma faaliyeti yürütüyor.
Enkazdan ses gelmesi üzerine dalgıçlar batık geminin içine girdi. yolculardan birinin yaşadığı görüldü.
Enkazdan çıkarılan kazazede önce tekneyle kıyıya, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında gemide 300'den fazla yolcu olduğu tahmin ediliyor.
Çoğunun cansız bedenleri su yüzüne vurdu. Yolculardan 218'inin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kimlik tespitleri tamamlananlar toprağa verildi.