Tapınakta "ABD vizesi duası" yoğunluğu

Hindistan'ın kalbinde milyonlarca kişi tarafından saygı duyulan bir mabet yer alıyor: Sri Chilkur Balaji Tapınağı. Hindistan'daki diğer tapınaklardan farklı görülen antik tapınak, vize onayı arayanlar için derin bir öneme sahip. Tapınağın ziyaretçileri, Lord Balaji'nin kutsamalarının uluslararası seyahat için vize onay sürecini kolaylaştırabileceğine inanıyor.

Tapınakta "ABD vizesi duası" yoğunluğu

'da her gün binden fazla Hindu, içerideki ilahi varlığın ibadet edenlerin vize başvurularının onaylanmasını sağlayabileceğine inanarak Chilkur Balaji tapınağını ziyaret ediyor.

Amerikan Rüyası'nı yaşamayı hedefleyenlere, yurtdışına seyahat izni için dua etmeleri ve izin aldıklarında şükretmek üzere geri dönmeleri talimatı veriliyor.

Balaji, evrenin kozmik düzenini korumasıyla bilinen Hindu panteonunun temel tanrılarından biri olan Vişnu'nun bir enkarnasyonu olarak kabul edilir.

Onlarca yıl boyunca, inananlar tapınağın özellikle ülkeden ayrılmak isteyen Hintlilere yardım etmede etkili olduğuna inanmaya başladılar; o kadar ki yerel olarak "vize tapınağı" olarak bilinmeye başlandı.

Hacılar, tapınağın etrafında 11 tur atıyor ve dilekleri gerçekleşirse minnettarlıklarını ifade etmek için tapınağı 108 kez daha turluyorlar.

Hindistan artık dünyanın beşinci büyük ekonomisi ve hala çapında en yüksek GSYİH büyümesine sahip olmasına rağmen, her yıl yüz binlerce vatandaşı daha iyi fırsatlar bulmak için ülkeyi terk ediyor.

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