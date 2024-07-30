Tapınakta "ABD vizesi duası" yoğunluğu

Hindistan'da her gün binden fazla Hindu, içerideki ilahi varlığın ibadet edenlerin vize başvurularının onaylanmasını sağlayabileceğine inanarak Chilkur Balaji tapınağını ziyaret ediyor.



Amerikan Rüyası'nı yaşamayı hedefleyenlere, yurtdışına seyahat izni için dua etmeleri ve izin aldıklarında şükretmek üzere geri dönmeleri talimatı veriliyor.



Balaji, evrenin kozmik düzenini korumasıyla bilinen Hindu panteonunun temel tanrılarından biri olan Vişnu'nun bir enkarnasyonu olarak kabul edilir.



Onlarca yıl boyunca, inananlar tapınağın özellikle ülkeden ayrılmak isteyen Hintlilere yardım etmede etkili olduğuna inanmaya başladılar; o kadar ki yerel olarak "vize tapınağı" olarak bilinmeye başlandı.



Hacılar, tapınağın etrafında 11 tur atıyor ve dilekleri gerçekleşirse minnettarlıklarını ifade etmek için tapınağı 108 kez daha turluyorlar.



Hindistan artık dünyanın beşinci büyük ekonomisi ve hala dünya çapında en yüksek GSYİH büyümesine sahip olmasına rağmen, her yıl yüz binlerce vatandaşı daha iyi fırsatlar bulmak için ülkeyi terk ediyor.