Tapınakta şok eden keşif! 17 insan kafatası bulundu

Uganda basınının aktardığına göre, başkent Kampala'nın yaklaşık 40 kilometre batısındaki Kabanga köyünün dışında yakacak odun arayan çocuklar tüyler ürpertici bir keşif yaptı.



Köy sakinleri polise bir türbede gömülü kafataslarına benzeyen metal kutular bulduklarını söyledi.



Bölge polis sözcüsü Majid Karim, “Hızla harekete geçerek yeri kazdık ve şu ana kadar 17 insan kafatası bulduk. Şimdiye kadar bulduklarımızdan başka kafatası olmadığından emin olmak için daha fazla kazı yapıyoruz” dedi.



Kalıntıların yaş ve cinsiyetlerinin yanı sıra ne zaman gömülmüş olabileceklerini belirlemek için incelendiğini de sözlerine ekledi.



Yetkililerin “bu kafataslarının bulunmasını çevreleyen koşulları ve bu eylemin arkasında kimin olabileceğini belirlemek için konuyu araştıracakları” aktarıldı.



Yerel medya, bölge sakinlerinin daha önce insanların ibadet etmek için bölgede toplandığını söylediklerini bildirdi. Kafataslarının bölgeye nasıl geldiği belirsizliğini koruyor.