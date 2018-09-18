Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye’de insani felaketin engellenmesine katkı sağlayan her şeyin iyi olduğunu söyledi.

açıklama yaptı.



"İnsani felaketin engellenmesine katkı sağlayan her şey iyidir" ifadesini kullanan Maas, Soçi’de varılan anlaşmanın şimdi uygulanması gerektiğini belirtti.

İdlib mutabakatıyla ilgili muhaliflerden de açıklama var.



Özgür Suriye Ordusu yetkilisi Mustafe Sejari,mutabakatla İdlib'de sivillerin hayatının kurtarıldığını vurguladı. Bu anlaşmayla Esad rejiminin ülkenin tümünü kontrol altına alma hayalinin suya düştüğünü de savundu. Sejari, "Anlaşmayla bölge Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde kalacak ve durum Esad rejimini siyasi geçiş sürecini başlatmaya zorlayacak" dedi.



Suriye'de hükümet yanlısı El Vatan gazetesiyse isyancıların silahlarını teslim ederek sivil alanlardan ayrılmasının ardından Suriye devlet kurumlarının İdlib'e gireceğini yazdı. Gazete, Soçi'deki anlaşmanın bunu kapsadığını iddia etti.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Soçi'deki toplantıyla ilgili "Umarız idlib'deki sivillere de önemli etkisi olur" değerlendirmesinde bulundu.



BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, Suriye hükümeti ve silahlı muhalif grupların, Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakata saygı duyması gerektiğini söyledi. Ayrıca hükümet ve silahlı grupların insani yardımlara izin vermesi gerektiğini belirtti.



Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. "Suriye'deki şiddeti azaltacak her samimi çabayı memnuniyetle karşılıyoruz" diyen bakanlık, İdlib'deki çatışmasızlığın kalıcı olmasını umduklarını belirtti.

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