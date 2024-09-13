Tarih tekerrür ediyor: Eygi'nin ölümü 21 yıl önceye götürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün yankıları sürüyor. Gazze'de bir Filistinlinin evinin yıkılmasını önlemek için karşı durduğu İsrail buldozerleriyle ezilerek öldürülen Rachel Corrie'nin annesi Cindy ve babası Craig Corrie, geçen hafta Eygi'nin benzer şekilde öldürülmesi hakkında konuştu.



ABD'li çift, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından "vahşice öldürüldüğü" haberini ilk aldıklarında hemen kızlarını hatırladıklarını aktardı.

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"ÇOK YAKINLARDA YAŞAYAN BİR GENÇ"



Corrie çifti, Eygi'nin "çok yakınlarında yaşayan" genç bir protestocu olduğunu öğrendiklerinde yıkıldıklarını dile getirdi.



Anne Cindy Corrie, "Bu tür çok sayıda eylem oldu, bunun farkındayız ancak bu, çok yakın çevremizden geldi ve çok acı vericiydi. Aile için üzüldük çünkü aile olarak o haberi aldığımızda yaşadıklarımızın, o ilk anların, ilk saatlerin, ilk günün nasıl olduğunun anılarını bize geri getirdi. Umarım hayatımda bir daha asla böyle bir şey yaşamam. Aileye ve yaşadıklarına karşı büyük bir empati duyuyorum" dedi.



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21 YIL GEÇTİ, AİLENİN ÖFKESİ HALA TAZE



Baba Craig Corrie, Eygi'nin, kızları Rachel Corrie'nin öldürüldüğündeki yaşına çok yakın olmasının ve hayatının elinden alınmasının, ailelerde büyük üzüntü ve öfkeye neden olduğunu belirtti.



Craig Corrie, "Yani ilk his, empati ve hayatlarımızdaki o boşluğun tekrar açıldığını hissetmek ve sonra bu olayların olmaya devam edebileceğine dair öfke. Bu öfke, her şeyden önce, İsrail askeri güçlerine karşı ama bir bakıma, soruşturma eksikliğine, İsrail tarafından öldürülen diğer Amerikan vatandaşlarının, tabii ki Filistinlilerin ve şimdi Gazze'de devam eden soykırımın hesaba katılmaması nedeniyle kendi hükümetimize de karşı" ifadelerini kullandı.



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"BAĞIMSIZ BİR SORUŞTURMAYA İHTİYAÇ VAR"



Anne Corrie, Ayşenur'un acısının ailesi için çok taze olduğunu, daha yaşanacak çok şeyin olduğunu belirterek İsrail tarafının tutumu konusunda da şunları kaydetti:



"İsraillilerin yaptığı her şey, askeriyelerini temize çıkarmak için bahane ve çabalarıyla tutarlı. Kapsamlı, güvenilir, tarafsız şeffaf bir soruşturma yerine askeriyelerini temize çıkarmak için bir inceleme istiyorlar. Bu tavırlarının devam ettiğini gördük ve burada İsraillilerin yaptığı soruşturmanın askeri olduğunu bilmek önemlidir yani tarafsız bir bakış değil. Her durumda, bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var."



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"İSRAİL ORDUSU 20 YILDIR AYNI AÇIKLAMALARI YAPIYOR"



Baba Corrie, Eygi'nin ölümünden sonra İsrail ordusundan duydukları açıklamaların, Rachel öldürüldükten sonra ilk saat ve günlerde duyduklarıyla aynı olduğunu söyledi.



Baba Corrie, İsrail'in bir kez daha cezasız kalmayı beklediğini ve olayın ABD hükümetine, başkanına, dışişleri bakanına "makul bir açıklama yapmaya değmeyeceğini" düşündüklerini belirtti.



Eygi'nin öldürülmesi sonrası "değişik çevrelerden gelen baskılar" nedeniyle ABD'li yetkililerin bu defa "tam soruşturma" istemesini umduğunu belirten anne Corrie, ancak kızları Rachel'in davasında kendilerine yardım etmek isteyen birçok Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olduğu halde yetersiz kalındığından şikayetçi oldu.

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"ABD, KENDİ YASALARINA KARŞI SORUMLU OLMALI"



Anne Corrie, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı ve ABD vatandaşlarını öldürmesi gibi durumlarda kullanılabilecek Leahy Yasası, Silah İhracatı Kontrol ve Yabancı Askeri Finansman yasaları gibi düzenlemeler olduğunu hatırlatarak ABD'nin "Her şeyden önce, kendi yasalarına karşı sorumlu olması" gerektiğini ve İsrail konusunda bunun "harika bir politika değişikliği" olacağını vurguladı.



Eygi ailesinin talep ettiği gibi Ayşenur'un öldürülmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma açılması gerektiğini tekrarlayan anne Corrie, ABD'nin de buna öncülük ederek dahil olması gerektiğinin ve soruşturma sonucunda hazırlanacak detaylı raporun da kamuoyuyla paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

