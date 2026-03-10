Tarihçiden "dünya savaşı" uyarısı: Üç işaret ortaya çıktı

İngiliz tarihçi ve akademisyen Anthony Glees, İngiliz gazetesi The Daily Mail'e konuştu. Glees, dünyada yeni bir küresel savaşın fiilen başlamış olabileceğini öne sürdü.

Buckingham Üniversitesi’nde emeritus profesör olan Glees’e göre, son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı olarak değerlendirilebilecek üç temel işareti ortaya koyuyor.

İLK İŞARET: SEÇİMLE BAŞLATILAN SAVAŞLAR

Glees, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı kararını “tercih edilen bir savaş” olarak nitelendirdi. Ona göre bu tür savaşlar, tarih boyunca büyük küresel çatışmaların öncesinde görülen bir eğilim.

Tarihçi, geçmişte hem Birinci Dünya Savaşı hem de İkinci Dünya Savaşı öncesinde benzer şekilde siyasi liderlerin askeri çatışmaları bilinçli bir tercihle başlattığını hatırlattı.

İKİNCİ İŞARET: “GÜÇ HAKLIDIR” ANLAYIŞI

Glees’e göre bir diğer tehlikeli unsur ise bazı liderlerin “güçlü olan haklıdır” anlayışıyla hareket etmesi.

Tarihçi, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu bakış açısını paylaştığını ve bunun uluslararası hukukun göz ardı edilmesine yol açabileceğini savundu.

Glees, tarihte agresif rejimlerin komşu ülkeleri işgal ederken benzer düşünce yapısına sahip olduğunu belirtti.

ÜÇÜNCÜ İŞARET: SAVAŞIN UZAMASI

Glees’in dikkat çektiği üçüncü faktör ise liderlerin çatışmaları hızla sona erdirmek yerine uzun süre devam ettirme eğilimi göstermesi.

ABD Başkanı Trump, İran’ın Devrim Muhafızları’na karşı yürütülen operasyonun “tamamlandığını” söylemiş olsa da, İran’ın koşulsuz teslim olması dışında müzakere olmayacağını ifade etmişti.

UKRAYNA SAVAŞI DA BENZER KRİTERLER TAŞIYOR

Glees’in ortaya koyduğu kriterlerin yalnızca Ortadoğu’daki gerilime değil, aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşa da uygulanabileceği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya geniş çaplı bir askeri operasyon başlatmıştı. Bu savaşın başlamasının da zorunlu savunma gerekçesinden ziyade siyasi bir tercih olduğu ve uluslararası hukukun ihlal edildiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Çatışmaların dört yılı aşkın süredir devam etmesi, Avrupa’da uzayan bir savaş görüntüsü oluşturdu.

TRUMP: SAVAŞ NEREDEYSE BİTTİ

ABD Başkanı Trump ise İran’daki operasyonların büyük ölçüde tamamlandığını savunuyor.

Trump, CBS News’e yaptığı açıklamada İran ordusunun ciddi şekilde zayıflatıldığını belirterek, “Savaş büyük ölçüde tamamlandı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Ancak Glees, mevcut gelişmelerin nükleer silaha sahip ülkeler arasındaki rekabeti daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.