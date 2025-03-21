Tarihi 2012 yılına dayanıyor: Dünya Down Sendromu Günü ne zaman?
Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edilmesinin ardından dünya genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu özel gün, Down sendromlu bireylerin haklarını, katkılarını ve toplumdaki yerlerini vurgulamak amacıyla 2012 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi olarak tanınmıştır.
Her yıl Mart ayının 21'inde kutlanan Dünya Down Sendromu Günü (WDSD), 2007 yılından bu yana düzenlenmektedir. Bu tarih, Down sendromunun genetik nedeni olan 21. kromozomun 3 kopya (trisomi 21) olması nedeniyle seçilmiştir. Down sendromuna neden olan 21. kromozomun üçlü tekrarını (trizomi) sembolize etmek için yılın 3. ayı olan Mart ayının 21. günü seçilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2012 yılından bu yana her yıl bu günü kutlama kararı almıştır.
TÜM DÜNYADA 6 MİLYON CİVARINDA DOWN SENDROMLU BİREY YAŞIYOR
Down Sendromunun oluşmasında; ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Down Sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, hamilelik yaşı ilerledikçe risk artar. Ülkemizde, doğum öncesi dönemde anne adaylarının, Down Sendromu gibi fetal anomaliler ve kromozomal bozukluklara yönelik tarama testleri ve USG incelemeleri hakkında bilgilendirilmeleri sağlanarak gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down Sendromlu birey yaşamaktadır.
Trisomy 21, Translokasyon ve Mozaik olmak üzere 3 tip Down Sendromu vardır. Down Sendromu tanısı doğumdan hemen ya da kısa bir süre sonra konulur. Down Sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler; çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak başparmağının diğer parmaklardan daha açık olması tipiktir.
Down Sendromlu bireyler bazı rahatsızlıklara daha yatkındırlar. Bu yüzden sağlık kontrollerinin aksatılmadan ve zamanında yapılması önemlidir. Down Sendromlu bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimi yaşıtlarına göre daha geridedir. Ancak uygun eğitim programları ile toplum hayatına başarı ile uyum sağlayabilmektedirler.
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