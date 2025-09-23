Tarihi BM zirvesi başladı: "Gazze'deki dehşet insanlığa meydan okuyor"

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu, ABD'nin New York kentinde başladı.

Dün yapılan oturumla Filistin zirvesine dönüşen BM Genel Kurulu, bugün de kritik konuşmalara tanıklık edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump da zirvede konuşma yapacak.

Genel Kurul'un açılışını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İnsafsız bir insan acıları çağına girdik. BM ilkeleri kuşatma altında. Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor. Savaşa karşı ortak duruş olmalı, barışı sağlamalıyız" dedi.

"Gazze'de kıtlık ortaya çıktı ve ölümler arttı" diyen Guterres'in konuşması salondakiler tarafından alkışlandı.

Genel Sekreter, Gazze'de tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu söyledi ve "Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu" diye ekledi.

Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'nın yasal olarak bağlayıcı önlemlerine rağmen, İsrail'in "öldürme eylemlerinin yoğunlaşması" nedeniyle Gazze'de kıtlık ilan edildiğini anımsattı.

Gazze'deki katliamlara işaret eden Guterres, "Ben görevim boyunca böyle bir şiddet görmedim. Gazze'de sivillerin öldürülmesi kabul edilemez" dedi. BM Güvenlik Konseyi'ni sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Konsey'in daha temsil edici, daha şeffaf ve daha etkili olmasını talep etti.

BM'DE FİLİSTİN RÜZGARI

Fransa ve İngiltere başta olmak 10 ülkenin liderleri, son iki günde Filistin'i bir devlet olarak tanıdığını ilan etti.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu anlamda bir Filistin zirvesine dönüştü. İngiltere, Avustralya, Portekiz ve Kanada zirveden bir gün önce kararlarını ilan etmişti.



Genel kurul sırasında ise Fransa, Monako, Lüksemburg, Belçika, Malta ve Andorra Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı. Bu adımlarla birlikte, 193 BM üyesi ülkeden, Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 156'ya yükselmiş oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.



Bu adım, Filistin ve Ortadoğu için tarihi bir ilerlemeye işaret ediyor. İki devletli çözümün önemine dikkat çeken liderlerin hamleleri, şu an için sembolik düzeyde kalsa da Gazze'de soykırım savaşını sürdüren İsrail'in üzerinde uluslararası baskının önemli ölçüde arttığına işaret ediyor.

KARARLAR İSRAİL'İ ÖFKELENDİRDİ

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri tehdidinde bulundu. "Bir Filistin Devleti olmayacak" dedi.



Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.



Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün" sözleriyle, üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.

