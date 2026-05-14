Tarihi Çin-ABD zirvesi. "Ülkelerimiz rakip değil ortak olmalı"

ABD Başkanı Donald Trump 'ın tarihi Çin ziyaretinde tarihi buluşma gerçekleşti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Trump'a Pekin ziyaretinde ABD'li CEO'ların da eşlik etmesi, zirvenin önemini bir kat daha artırdı.

Çin ile ticaretin geliştirilmesini isteyen ABD'ye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in kapılarının daha da açılacağını ve ABD şirketlerinin ülkede daha geniş fırsatlara sahip olacağına inandığını söyledi.

“DÜNYA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ İLİŞKİLERİ”

ABD Başkanı Trump, ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. ABD Başkanı, son derece yapıcı görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkinin tarihine değinen Trump, “ABD ve Çin halkları arasındaki dostluk Amerika'nın kurulmasına kadar dayanır. Çin kıyılarına ilk giden misyonumuz 1784'te bu bölgeye ulaşmıştı. Bizim için yeni insanlar ifadesini kullanmışlardı ve bundan 250 yıl sonra iki ülke arasındaki ilişkinin dünya tarihinin en önemlilerinden birisi haline geldiğini söyleyebilirim.” dedi.

“ÇİN VE ABD RAKİP DEĞİL ORTAK OLMALI”

Karşılıklı saygının ilişkilerin esasını oluşturduğunu belirten Trump, “En başından beri vatandaşlarımız karşılıklı olarak ortak bir saygı hissederler. Her iki tarafta da karşılıklı büyük bir saygı vebeğeni var. Çin ile karşılıklı saygımız halklarımızın muazzam potansiyelini yansıtıyor.” ifadelerini kullandı.

Çin lideri Şi ise ilişkilerin anahtarının karşılıklı saygı olduğunu vurgulayarak, “Trump ve ben Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ilişkiler olduğuna inanıyoruz. Çin ve ABD rakip değil, ortak olmalı.” dedi.

TRUMP'TAN Şİ'YE DAVET

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'yi 24 Eylül tarihinde Beyaz Saray'a davet etti.