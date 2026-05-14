Tarihi Çin-ABD zirvesinde neler konuşuldu?
14.05.2026 09:32
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Trump
ABD'li iş insanlarıyla Pekin'e giden Trump ile Çin lideri Şi Cinping'in görüşmesinde ticaret, Tayvan sorunu ve İran Savaşı önemli konu başlıkları oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyaretinde tarihi buluşma gerçekleşti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Trump'a Pekin ziyaretinde ABD'li CEO'ların da eşlik etmesi, zirvenin önemini bir kat daha artırdı.
Çin ile ticaretin geliştirilmesini isteyen ABD'ye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in kapılarının daha da açılacağını ve ABD şirketlerinin ülkede daha geniş fırsatlara sahip olacağına inandığını söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Trump, Cennet Tapınağı'nda
Çin devlet televizyonu CCTV'ye göre, Şi, Elon Musk, Nvidia'dan Jensen Huang ve Apple'dan Tim Cook'un da aralarında bulunduğu CEO'lardan oluşan heyetle Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi. Trump, da görüşmeden önce yaptığı açıklamada, zirvede Şi'den Çin'i "açmasını" isteyeceğini söylemişti.
Çinli lider Şi Cinping, Çin ve ABD'nin yapıcı, stratejik ve istikrarlı ilişkiler kuracağını, ikili ilişkilerin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Cinping, yeniden yapılandırmanın gelecekteki 3 yıl ve sonrasında Çin-ABD ilişkilerine yol göstereceğini söyleyerek iki tarafın da ticaret, tarım, sağlık ve turizm gibi alanlarda iş birliğini genişleteceğini belirtti.
TAYVAN SİLAHLI ÇATIŞMAYA SÜRÜKLEYEBİLİR Mİ?
Çin ve ABD arasındaki en büyük sorunlardan biri olan Tayvan'a dair de konuşan Şi Cinping, “ABD'yi Tayvan sorununu son derece ihtiyatlı bir şekilde ele almaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Çin'in hak iddia ettiği ve ABD'nin silahlandırdığı Tayvan konusunda Şi Cinping, ABD Başkanı Trump'a Tayvan'ın ABD-Çin ilişkilerindeki en önemli konu olduğunu ve kötü ele alınması durumunda çatışmaya ve son derece tehlikeli bir duruma yol açabileceğini söyledi.
Trump, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın, kırılgan ateşkes süreci içinde halen çözüme kavuşturulamadığı dönemde, ülkesinin stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor.
Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat Trump'ın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olarak zirvede yer aldı.
Çin devlet televizyonundan yapılan ve fazla detayın verilmediği açıklamada, Şi Cinping ve Trump'ın Ortadoğu'daki durumu, İran Savaşı'nı, Ukrayna Savaşı'nı ve Kore yarımadasındaki durum hakkında görüş paylaşımında bulunduğu da ifade edildi.