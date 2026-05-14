Tarihi Çin-ABD zirvesinde neler konuşuldu?

Çin devlet televizyonu CCTV'ye göre, Şi, Elon Musk, Nvidia'dan Jensen Huang ve Apple'dan Tim Cook'un da aralarında bulunduğu CEO'lardan oluşan heyetle Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi. Trump, da görüşmeden önce yaptığı açıklamada, zirvede Şi'den Çin'i "açmasını" isteyeceğini söylemişti.

Çinli lider Şi Cinping, Çin ve ABD 'nin yapıcı, stratejik ve istikrarlı ilişkiler kuracağını, ikili ilişkilerin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Cinping, yeniden yapılandırmanın gelecekteki 3 yıl ve sonrasında Çin-ABD ilişkilerine yol göstereceğini söyleyerek iki tarafın da ticaret , tarım, sağlık ve turizm gibi alanlarda iş birliğini genişleteceğini belirtti.