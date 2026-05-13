Tarihi Çin zirvesi başladı. Trump ve Şi bir araya geldi

Trump, Truth'ta yaptığı paylaşımda heyetinde bulunan iş insanlarına ve olası anlaşmalara ithafen "Olağanüstü bir lider olan Başkan Şi'den, bu parlak insanların sihirlerini gösterebilmeleri için Çin 'i 'açmasını' isteyeceğim," dedi.



Trump'ın paylaşımı hakkında sorulan bir soruya Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'in "işbirliğini genişletmeye, farklılıkları yönetmeye ve çalkantılı dünyaya daha fazla istikrar ve kesinlik kazandırmaya" hazır olduğunu söyledi.



ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ

Trump, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın, kırılgan ateşkes süreci içinde halen çözüme kavuşturulamadığı dönemde, ülkesinin stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor.

Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat Trump'ın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.

Küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş güzergahı Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözümü, bakış açıları farklı olsa da, iki ülkenin de gerçekleşmesini istediği bir gelişme.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ı Körfez'deki faaliyetlerinden vazgeçmeye ikna etmek için Çin'i daha aktif bir rol üstlenmesi konusunda ikna etmeyi umduklarını söyledi.