Tarihi Çin zirvesi başladı. Trump ve Şi bir araya geldi
13.05.2026 15:13
Son Güncelleme: 14.05.2026 05:22
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump'ı resmi törenle karşıladı.
ABD Başkanı Trump, 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump'ı resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde Orta Doğu'da savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı'nı törenle Büyük Halk Salonu önünde karşıladı.
Trump, Devlet Başkanı Şi Cinping ile birlikte ikili toplantıya geçecek. Ziyaretin sonraki durağı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Çin imparatorlarının da misafirlerini ağırladığı Cennet Tapınağı.
İki lider tapınağı gezecek, devlet yemeğine katılacaklar, ardından Cuma günü birlikte çay ve öğle yemeği yiyecekler.
Trump ve Şi'nin buluşmasında ikili ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ve Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın durumunun gündemde olması bekleniyor.
Pekin'de asılan ABD ve Çin bayraklarının yanında eski Çin lideri Mao Zedong'un da portresi görülüyor
Trump, Truth'ta yaptığı paylaşımda heyetinde bulunan iş insanlarına ve olası anlaşmalara ithafen "Olağanüstü bir lider olan Başkan Şi'den, bu parlak insanların sihirlerini gösterebilmeleri için Çin'i 'açmasını' isteyeceğim," dedi.
Trump'ın paylaşımı hakkında sorulan bir soruya Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'in "işbirliğini genişletmeye, farklılıkları yönetmeye ve çalkantılı dünyaya daha fazla istikrar ve kesinlik kazandırmaya" hazır olduğunu söyledi.
ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ
Trump, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın, kırılgan ateşkes süreci içinde halen çözüme kavuşturulamadığı dönemde, ülkesinin stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor.
Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat Trump'ın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.
Küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş güzergahı Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözümü, bakış açıları farklı olsa da, iki ülkenin de gerçekleşmesini istediği bir gelişme.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ı Körfez'deki faaliyetlerinden vazgeçmeye ikna etmek için Çin'i daha aktif bir rol üstlenmesi konusunda ikna etmeyi umduklarını söyledi.
Trump'ın Çin ziyaretindeki üst düzey iş heyeti
TRUMP TRİLYON DOLARLIK BİR HEYETLE ÇİN'E GİTTİ
Trump, Çine'e aralarında Elon Musk ve Jensen Huang’ın da bulunduğu milyarder ABD’li yöneticilerden oluşan bir heyetle Çin’e gitti. Bu iş insanlarının toplam servetleri yaklaşık 1 trilyon dolara yakın.
Bloomberg'in Milyarderler Endeksi’ne göre yaklaşık 688 milyar dolarlık serveti bulunan Musk, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunuyor. Yaklaşık 183 milyar dolarlık servete sahip Huang da Beyaz Saray’ın CBS News’e verdiği katılımcı listesine göre ABD heyetinde yer aldı. Musk, Nvidia CEO’su Huang ile birlikte Trump’ın başkanlık uçağında seyahat etti.
Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında Çin’e birlikte gittiği iş insanlarını paylaştı. Trump’ın isimlerini verdiği yöneticiler şöyle:
Cristiano Amon – Qualcomm CEO’su
Tim Cook – Apple CEO’su
Larry Culp – GE Aerospace CEO’su
Larry Fink – BlackRock CEO’su
Jane Fraser – Citigroup CEO’su
Jensen Huang – Nvidia CEO’su
Sanjay Mehrotra – Micron Technology CEO’su
Elon Musk – Tesla ve SpaceX CEO’su
Kelly Ortberg – Boeing CEO’su
Stephen Schwarzman – Blackstone CEO’su
Brian Sikes – Cargill CEO’su
David Solomon – Goldman Sachs CEO’su