Tarihi değişim: Norveç'te elektrikli otomobil sayısı benzinliyi geride bıraktı

İskandinav ülkesi Norveç'te kayıtlı 2,8 milyon özel otomobilin 754 bin 303'ünün tam elektrikli olduğu açıklandı. Norveç Yol Federasyonu, "Bu tarihi bir olay. 10 yıl önce çok az kişinin görebileceği bir dönüm noktası" dedi.

Tarihi değişim: Norveç'te elektrikli otomobil sayısı benzinliyi geride bıraktı

'te tamamen elektrikli araçların sayısı benzinli araçları geride bıraktı.

Norveç Yol Federasyonu (OFV) tarafından yapılan açıklamada, 16 Eylül itibarıyla ülkede kayıtlı 2,8 milyon özel otomobilin 754 bin 303'ünün tam elektrikli, 753 bin 905'inin benzinli olduğu belirtildi.

Ülkede dizel araçların sayısının da düşmeye devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, "Tarihi değişim: Norveç yollarında artık benzinli araçlardan daha fazla elektrikli araç var." denildi.

OFV Direktörü Oyvind Solberg Thorsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bu tarihi bir olay. 10 yıl önce çok az kişinin görebileceği bir dönüm noktası."

Norveç'te özel otomobillerin elektrifikasyonunun yüksek bir hızda devam ettiğini ve ülkenin dünyada elektrikli araçların hakim olduğu bir binek araç filosuna sahip ilk ülke olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini ifade eden Thorsen, şunları ekledi:

"Ancak oraya varmamız biraz zaman alacak çünkü, ülkede hala dizel motorlu 1 milyon kayıtlı binek araç var. Şu anda binek araç filosunun değişim hızına baktığımızda, 2026'da dizel araçlardan daha fazla elektrikli araca sahip olacağımızı söyleyebiliriz.”

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