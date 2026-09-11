Tarihi değiştiren gün. 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti

AMERİKA'NIN PLANI İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Ancak Amerikan yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin, saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de Afganistan hiç bir zaman istikrara kavuşamadı.

Taliban, Amerikan ordusu ve uluslararası askeri koalisyona rağmen ülkede gücünü korudu, hatta artırdı. Taliban yönetimi 20 yılın sonunda ülkede iktidarı yeniden ele geçirmeyi başardı.

İKİNCİ HEDEF IRAK OLDU

11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek belirlenen ikinci hedef Irak oldu.

Saddam Hüseyin'in teröre destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası uluslararası kamuoyunda işlenerek Nisan 2003 tarihinde Irak işgal edildi. Baas yönetimi iktidarına son verilirken, Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi. Kitle imha silahlarının varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı.

BÖLGEDEKİ YENİ TEHDİT: DAEŞ

Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi, yıllar sonra yeni bir düşman yarattı. Artık bölgedeki yeni tehdidin adı DAEŞ’ti.

DAEŞ’in Musul başta olmak üzere Irak'ta ve Suriye’de kilit öneme sahip kentleri ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 2014'te bir kez daha Irak'a müdahale etti.

Binlerce hedefe hava saldırısı düzenleyen Amerikan Ordusu sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DAEŞ’e karşı operasyonlar gerçekleştirdi.

EN AĞIR BEDELİ MASUM SİVİLLER ÖDEDİ

Amerikan yönetimi, Afganistan'dan çekilme kararıyla küresel terörle savaşa şimdilik ara vermiş görünüyor.

Bunca mücadele ve kavganın sonunda ise en ağır bedeli, savaşların ortasında ölüm kalım mücadelesi veren masum siviller ödüyor.