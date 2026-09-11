Tarihi değiştiren gün. 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti
11.09.2026 08:24
11 Eylül 2001'de hava korsanları tarafından kaçırılan üç yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı.
ABD'de Dünya ticaret merkezi ve Pentagon'un hedef alındığı 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. 11 Eylül, ABD tarihinin en sarsıcı, en büyük kitlesel terör eylemi olarak kayıtlara geçti.
11 Eylül 2001 tarihinde hava korsanları tarafından kaçırılan üç yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı. Beyaz Saray'ı vurmak isteyen dördüncü uçaksa düşürüldü. Yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.
Dönemin Başkanı George W. Bush, o anlarda bir ilkokulda çocuklara kitap okuyordu. Saldırılar kulağına fısıldandı. Bush sınıftan çıktı ve "teröre karşı küresel savaş" ilan etti. Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktı.
BİR AY GEÇMEDEN AFGANİSTAN İŞGAL EDİLDİ
11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak; Afganistan'daki radikal bir örgüt yapılanması, El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin gösterildi.
Bu nedenle ilk hedef, Afganistan'da, bu yapıyı koruduğu öne sürülen Taliban yönetimiydi. Daha bir ay geçmeden Afganistan işgal edildi. Operasyonla Taliban yönetimi devrildi.
11 Eylül saldırılarında iki uçağın Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarpmasının ardından yükselen duman bulutunu gösteren bir uydu görüntüsü.
AMERİKA'NIN PLANI İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ
Ancak Amerikan yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi.
El Kaide lideri Usame Bin Ladin, saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de Afganistan hiç bir zaman istikrara kavuşamadı.
Taliban, Amerikan ordusu ve uluslararası askeri koalisyona rağmen ülkede gücünü korudu, hatta artırdı. Taliban yönetimi 20 yılın sonunda ülkede iktidarı yeniden ele geçirmeyi başardı.
İKİNCİ HEDEF IRAK OLDU
11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek belirlenen ikinci hedef Irak oldu.
Saddam Hüseyin'in teröre destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası uluslararası kamuoyunda işlenerek Nisan 2003 tarihinde Irak işgal edildi. Baas yönetimi iktidarına son verilirken, Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi. Kitle imha silahlarının varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı.
BÖLGEDEKİ YENİ TEHDİT: DAEŞ
Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi, yıllar sonra yeni bir düşman yarattı. Artık bölgedeki yeni tehdidin adı DAEŞ’ti.
DAEŞ’in Musul başta olmak üzere Irak'ta ve Suriye’de kilit öneme sahip kentleri ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 2014'te bir kez daha Irak'a müdahale etti.
Binlerce hedefe hava saldırısı düzenleyen Amerikan Ordusu sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DAEŞ’e karşı operasyonlar gerçekleştirdi.
EN AĞIR BEDELİ MASUM SİVİLLER ÖDEDİ
Amerikan yönetimi, Afganistan'dan çekilme kararıyla küresel terörle savaşa şimdilik ara vermiş görünüyor.
Bunca mücadele ve kavganın sonunda ise en ağır bedeli, savaşların ortasında ölüm kalım mücadelesi veren masum siviller ödüyor.