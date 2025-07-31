Tarihi deprem sonrası nükleer sır perdesi: Rus üssünde ne oldu?

Rusya'nın Kamçatka yarımadasını vuran 8.8 şiddetindeki depremin ardından merkez üssüne yakın konumda bulunan kilit önemdeki nükleer deniz üssüne ilişkin sorular gündemde.

Tarihteki en büyük 6'ncı sarsıntı olarak kayda geçen deprem, Rus donanmasının en stratejik varlıklarından bazılarının bulunduğu Avacha Körfezi'ne 75 mil (yaklaşık 120 bin kilometre) uzaklıkta. Bu kritik varlıklar arasında Borei ve Delta sınıfı balistik füze denizaltıları da yer alıyor.

Rus yetkililer durumun kontrol altında olduğunu açıklasa da askeri analistler ve uluslarararası gözlemciler, bu yüksek güvenlikli donanma tesisi ile ilgili alarm veriyor. Bir Rus Donanma yetkisi, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Bu üsler, düşmanların olası bir nükleer saldırısına karşı inşa edildi" dedi.

RUSYA'NIN STRATEJİK BELKEMİĞİ

Avacha Körfezi'ndeki Rybachiy deniz üssü, Rusya'nın modern Borei ve Borei A sınıfı nükleer balistik füze denizaltılarına ev sahipliği yapıyor. Bunlar, Moskova'nın stratejik caydırıcılığının belkemiği olarak biliniyor.

Daily Mail'in haberine göre eski Delta 3'üncü sınıf Ryazan (K-44) de üste bulunuyor ancak güncel durumu belirsiz.

Deprem nedeniyle Kamçatka'daki sivil altyapı büyük ölçüde hasar gördü. Çöken binalar ve yollar ile hasarlı limanlara ilişkin görüntüler paylaşılırken, üste herhangi bir hasar yaşandığına ilişkin kesin bir rapor bulunmuyor. Askeri analistler, deprem sırasında Avacha Körfezi'nde hangi denizaltıların bulunduğunu belirlemek için sınırlı uydu görüntülerini ve çelişkili raporları inceliyor. Ancak bölgedeki kapalı hava koşulları analizi zorlaştırıyor.

EN GELİŞMİŞ CEPHANELİKLER DE BURADA

Nükleer silahlı Borei filosunun yanı sıra üste, Rus Donanması'nın en gelişmiş cephanelikleri arasında yer alan Yasen-M ve Oscar sınıfı güdümlü füze denizaltıları (SSGN'ler) da yer alıyor.

Konvansiyonel silahlarla donatılmış bu gemiler ciddi bir tehdit oluşturuyor ve deprem sonrası durumları henüz bilinmiyor. Ayrıca, dünyanın en uzun denizaltısı olan Rusya'nın gizemli K-329 Belgorod'unun yakında Avacha Körfezi'nde konuşlanabileceğine dair haberler de var. Nükleer enerjili Poseidon torpidoları taşıyabilen denizaltı, aynı zamanda su altı casusluk görevleri de yapabiliyor.

KÜÇÜK DALGALANMALAR BİLE HASAR YARATABİLİR

Avacha Körfezi'nin coğrafyası, demirlemiş gemileri, tsunaminin en kötü etkilerinden korumaya yardımcı olmuş olabilir ancak nispeten küçük dalgalanmalar bile hasara yol açabilir. Uzmanlar, denizaltıların demirleme yerlerine çarpması veya açık ambar kapaklarından su alması durumunda, özellikle bakımda olan gemilerde ciddi operasyonel sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

