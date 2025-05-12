Tarihi dönüm noktası: “Zelenski, Putin’e meydan okudu”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan bir görüşme yapılması çağrısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Putin’i İstanbul’da bekleyeceğini açıkladı.

3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan bu gelişme, dünya basınında da geniş yer buldu.



GUARDIAN: PUTİN, KONUŞMASININ TONUNU DİKKATLİCE AYARLADI



İngiltere’nin The Guardian gazetesi, “Zelenski barış görüşmeleri için bizzat görüşme konusunda Putin’e meydan okudu” başlıklı haberinde, “Avrupalı liderler Putin ateşkesi kabul edene kadar hiçbir müzakere olmaması konusunda ısrar etse de ABD Başkanı Donald Trump Truth Social’daki paylaşımında bu hafta müzakere yapılmasını derhal kabul etmesi yönünde Zelenski’ye baskı yaptı” hatırlatmasında bulunularak “Bundan kısa bir süre sonra Zelenski sürpriz önerisini kamuoyuna duyurdu” ifadeleri kullanıldı.



İki liderin Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana hiç doğrudan iletişim kurmadıklarına dikkat çeken gazete, Mart 2022’den bu yana Moskova ve Kiev arasında kamuoyuna yansımış herhangi bir görüşme olmadığını da hatırlattı.



Putin’in İstanbul’daki görüşmeye kimin katılacağını söylemediğine işaret edilen habere göre, gözlemciler Putin’in üst düzey diplomatik isimleri İstanbul’a göndermesinin beklendiği yorumunu yaptı. Habere göre, Putin’in konuşmasının tonu Avrupa’nın taleplerini reddeden ancak Trump yönetiminin gözünde yapıcı görünecek şekilde dikkatlice ayarlanmıştı.



TIMES: PUTİN VE ZELENSKİ’NİN BİZZAT GÖRÜŞECEĞİ NET DEĞİL



İngiltere’nin The Times gazetesi de İstanbul’daki toplantıya dair haberinde, Zelenski’nin yorumlarına rağmen Zelenski ve Putin arasında bizzat bir toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin net olmadığını ifade etti.

Haberde, “Putin görüşmelere kişisel olarak katılmaya hazır olduğunu söylemedi; Moskova Zelenski’yi Ukrayna’nın meşru lideri olarak tanımadığını da ifade etmişti” denildi.

Haberde hatırlatıldığı üzere, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 2022 yılında ülkesinin Putin’le doğrudan görüşmelere girmesini yasaklayan bir kararname de çıkarmıştı.



SPIEGEL: ŞİMDİ SIRA RUSYA’DA



Almanya’nın haftalık siyaset dergisi Der Spiegel de “Zelenski Putin ile bizzat görüşmeye hazır olduğunu gösterdi” başlıklı haberinde, konuya ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

“Avrupa ve Kiev, Zelenski ile birlikte Rusya’ya ateşkes çağrısı yaptı. Ancak, Putin Türkiye’de görüşmeler yapılmasını istiyor. Zelenski, perşembe günü bir görüşme yapılmasını kabul etti. Şimdi sıra Rusya’da."



CNN: TEKLİF, MOSKOVA ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTTI



ABD’nin CNN International haber sitesi de konuya ilişkin haberinde, “Rusya’nın ateşkes talebini reddetmesinin ardından Zelenski’nin görüşmek için Putin’in teklifine meydan okuduğunu” yazdı.



Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Putin, cumartesi günü Avrupa ve ABD'den gelen, pazartesi gününe kadar bir ateşkesi kabul etmesi yönünde ortak bir çağrıyla karşı karşıya kalmıştı; pazar gününe kadar yaptığı ‘doğrudan’ görüşmelere ilişkin karşı teklifi ise Moskova üzerindeki baskıyı büyük ölçüde azalttı ve odağı bu hafta yapılacak olası görüşmelere kaydırdı. Avrupa liderleri, pazartesi gününe kadar bir ateşkes sağlanmazsa Rusya'ya yönelik daha önce tehdidinde bulundukları ek yaptırımları uygulamaya devam edip etmeyeceklerini ise henüz söylemedi.”

