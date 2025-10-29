Tarihi hata: Yanlış Roma İmparatoru sınavı iptal ettirdi

Avustralya’nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde dokuz lisede öğretmenler, tarih sınavına günler kala büyük bir hatayı fark etti.

Öğrencilerine yanlış Roma hükümdarını, yani Augustus Sezar’ı anlatmışlardı. Oysa sınav konusu Julius Sezar’dı.

Durumun ortaya çıkmasının ardından okullar, bugün yapılacak eyalet genelindeki sınavdan muafiyet talep etti ve bu talep kabul edildi.

Eğitim Bakanı John-Paul Langbroek, olayın “öğrenciler için son derece travmatik” olduğunu belirterek soruşturma başlatacağını açıkladı.

140 ÖĞRENCİ ETKİLENDİ

Langbroek, “Durumdan son derece mutsuzum. Bu hatadan etkilenen 140 öğrencinin hiçbir şekilde dezavantaj yaşamayacağından emin olacağız” dedi.

Bakan, öğrencilerin sınavdan muaf tutulacağını ve yıl sonu notlarının geri kalan yüzde 75’lik bölümdeki değerlendirmeler üzerinden hesaplanacağını duyurdu. Normalde bu sınav, yıl notunun yüzde 25’ini oluşturuyordu.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Veliler, sınav öncesi paniğin çocuklarının diğer derslere odaklanmasını engellediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Bazı öğrenciler, Julius Sezar'ın Roma’daki askeri ve siyasi başarılarını son dakikada ezberlemeye çalışırken büyük stres yaşadı.

İKİ YIL ÖNCE MÜFREDAT DEĞİŞMİŞ

Queensland Müfredat ve Değerlendirme Kurumu, eyaletteki 180 liseye iki yıl önce 2025’ten itibaren tarih sınav konusunun Augustus’tan Julius Sezar’a değişeceğini bildirdiklerini hatırlattı. Ancak bazı okulların bu değişikliği gözden kaçırdığı anlaşıldı.