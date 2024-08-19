Tarihi köprüye isim yazmışlardı: İki turiste rekor ceza kesilebilir

İtalya'da tarihi 14. yüzyıla dayanan Ponte Vecchio köprüsüne isim yazan iki Alman turistin rekor para cezası alabileceği belirtildi.

Tarihi köprüye isim yazmışlardı: İki turiste rekor ceza kesilebilir

’nın Floransa kentinde tarihi Ponte Vecchio köprüsüne isimlerini yazan iki Alman turistin 40 bin euroya kadar para cezası alabileceği bildirildi.

Kentin simgelerinden olan ve 2. Savaşı’nda bile zarar verilmemesiyle ünlü köprüde geçen pazartesi günü iki turist, siyah keçeli kalemle isimlerini yazarken polise yakalandı. 21 ve 23 yaşlarındaki Alman vatandaşları karakola götürülerek haklarında işlem başlatıldı.

Floransa Belediyesi, suç üstü yakalanan iki turistin "kültürel mirasa zarar vermeyi önleme yasası uyarınca 40 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya" olduğunu açıkladı.

Belediyenin güvenlikten sorumlu üyesi Andrea Giorgio, "Floransa'ya gelen herkesin kentin anıtlarına ve Floransalılara saygı duyması gerekiyor" dedi. Giorgio, bu vakada emsal teşkil edecek bir ceza kesileceğini söyledi.

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