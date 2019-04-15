Son dakika haberi! Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi ve çatısı çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis katedralin olduğu bölgeye giden bütün yolları trafiğe kapadı.

Fransa İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığını ve yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

İtfaiye sözcüsü yangında 10 kişinin dumanda etkilendiğini belirtti.

OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR / FOTO GALERİ



MACRON TOPLANTIYI İPTAL ETTİ

Bu akşam televizyonda halka seslenmesi beklenen Fransa cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un olay yerinde inceleme yaptı.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP: YANGINI İZLEMEK ÇOK KORKUNÇ



ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.

KATEDRALİN KULESİ BÖYLE YIKILDI

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN "NOTRE DAME" MESAJI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Altun açıklamasında, “Fransa’nın Paris şehrinde çıkan yangının acı haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa’nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır” dedi.