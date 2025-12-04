Tarihi olimpiyat meşalesi 63 günlük yolculuğuna çıktı

OLİMPİYAT MEŞALESİNİN TARİHİ ANLAMI

Olimpiyat Meşalesi, Yunanistan'ın Olemp Dağı'nda güneş ışığının dev mercekler vasıtasıyla yansıtılıp tutuşturulduğuna inanılır.

Meşale, oyunların yapılacağı ülkeye kadar elden ele teslim edilmek suretiyle geçtiği ülkelerin atletleri tarafından taşınmakta ve olimpiyat yapılacak stadyumdaki dev meşale bu meşaleyle tutuşturulur.

Açılış töreninde yanan meşale kapanış töreni sonuna kadar sönmez. Olimpiyat Meşalesi'nin taşınması ve yakılması geleneği 1936 Berlin Oyunları ile olimpiyat tarihine girdi.