Tarihi olimpiyat meşalesi 63 günlük yolculuğuna çıktı
04.12.2025 16:28
AFP
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın meşalesi Atina'da düzenlenen törenle ev sahibi şehre teslim edildi.
Milano-Cortina Organizasyon Komitesi, 1896 yılında ilk modern Olimpiyatların yeniden canlandırıldığı Panathinaiko Stadyumu'nda yapılan törenle olimpiyat meşalesini yola çıkardı.
Yunanistan'da 9 gün süren meşale turunun ardından, meşale Roma'ya doğru yola çıktı.
Roma'daki Kolezyum ve Pompei arkeolojik alanını kapsayan 63 günlük, 12 bin kilometrelik bir rota izlenecek. Meşalenin yolculuğu 6 Şubat'ta Milano'daki açılış töreninde tamamlanacak.
Kış Olimpiyatları 6-22 Şubat tarihleri arasında, Paralimpik Kış Oyunları ise 6-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Oyuncu Mary Mina, tören sırasında rahibe rolünde Olimpiyat meşalesini yakıyor
OLİMPİYAT MEŞALESİNİN TARİHİ ANLAMI
Olimpiyat Meşalesi, Yunanistan'ın Olemp Dağı'nda güneş ışığının dev mercekler vasıtasıyla yansıtılıp tutuşturulduğuna inanılır.
Meşale, oyunların yapılacağı ülkeye kadar elden ele teslim edilmek suretiyle geçtiği ülkelerin atletleri tarafından taşınmakta ve olimpiyat yapılacak stadyumdaki dev meşale bu meşaleyle tutuşturulur.
Açılış töreninde yanan meşale kapanış töreni sonuna kadar sönmez. Olimpiyat Meşalesi'nin taşınması ve yakılması geleneği 1936 Berlin Oyunları ile olimpiyat tarihine girdi.