Tarihi operasyon. 8,3 milyar dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Şili Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, savcılık, deniz polisi ve gümrük birimlerinin ortak çalışması sayesinde çeşitli uyuşturucu bulaştırılmış toplam 1080 ton keresteye el konulduğu belirtildi. Açıklamada, bunun ülkedeki organize suça vurulan tarihi bir darbe olduğu ifade edildi.

Kerestelerin içinde tespit edilen uyuşturucuların büyük bölümünü kokain ve ketamin oluştururken, Avrupa pazarındaki tahmini perakende değerinin 8,3 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Altı ay süren soruşturmanın ardından yetkililer, Bolivya'dan gelen ve uyuşturucu bulaştırılmış kereste taşıyan 45 konteyneri tespit etti.

Gümrük yetkilileri, sevkiyatların hedeflerine ulaşması halinde uyuşturucuların özel laboratuvarlarda gelişmiş kimyasal işlemler kullanılarak keresteden ayrıştırılmasının planlandığını belirtti.

Yetkililer, inceleme altındaki diğer şüpheli konteynerlerde de uyuşturucu bulunabileceğini, bu nedenle ele geçirilen miktarın daha da artabileceğini ifade etti. Ayrıca yetkililer, operasyonu ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu yakalamalarından biri olarak nitelendirdi.