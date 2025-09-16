Tarihi rapor: BM komisyonu soykırımı belgeledi, "İsrail'i durdurun" dedi

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına hükmetti.



Tarihi raporu kamuoyuna duyuran komisyon, İsrail'i ve tüm ülkeleri, soykırımı durdurma ve sorumluları cezalandırmak için uluslarası yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

5 SOYKIRIM SUÇUNDAN 4'ÜNÜ İŞLEDİ

Komisyon, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen 5 soykırım eyleminden 4'ünü gerçekleştirdiği belirtildi.



Rapora göre bunların arasında katliam, fiziksel veya psikolojik zarar, Filistinlilerin tamamen veya kısmen yok edilmesini amaçlayan yaşam koşullarını kasten dayatmak ve doğumları engelleme niyetiyle önlemler uygulamak gibi eylemler yer alıyor.

"YOK ETME NİYETİ" TAŞIYOR



BM Komisyonu, İsrail'in açıklamaları ve davranışlarının, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle" soykırım eylemleri gerçekleştirildiğini gösterdiğini kaydetti.

Komisyon Başkanı Navi Pillay , İsrail'in en üst düzey yetkililerinin, Gazze'deki Filistinli grubu yok etme niyetiyle yaklaşık 2 yıl süren soykırım kampanyasını organize ettiğini de belirtti.

Pillay, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın emirlerini, üye ülkelerin ve sivil toplum örgütlerinin uyarılarını bariz bir şekilde yok sayıyor ve eylemlerini değiştirme niyeti bulunmuyor" dedi.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, temmuz ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin topraklarındaki durumu kıyamete benzetmiş, "İsrail modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu" demişti.

İSRAİL RAPORUN SAHTE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İsrail'in Cenevre Büyükelçisi, komisyonun raporuna ilişkin açıklama yaptı. Raporun "skandal ve sahte" olduğunu iddia etti.



Büyükelçi, Gazze'de diplomatik çözümün hâlâ mümkün olup olmadığı sorusuna, "Şu anda operasyonumuza devam ediyoruz" yanıtını verdi.



65 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, KITLIK İLAN EDİLDİ



İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni bombalıyor. Saldırılarda en az 65 bin Filistinli hayatını kaybederken abluka nedeniyle bölgede kıtlık baş gösterdi.



Açlık nedeniyle Gazze Şeridi'nde 420 Filistinli öldü. Bunlardan 140'ı çocuk.



Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz ay Gazze'de resmi olarak kıtlık ilan etti. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, savaşın yıkıcı etkileri nedeniyle Gazze Şehri ve çevresinde 514 binden fazla kişi “felaket düzeyinde açlık” koşullarında yaşıyor.



Gıda depolarının ve altyapının yok edilmesi, yardım girişlerinin engellenmesi ve ekmek fırınlarının hedef alınmasıyla bölgede açlık hızla derinleşirken, kıtlığın kısa süre içinde Gazze’nin orta ve güney kesimlerine de yayılması bekleniyor.