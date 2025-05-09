Tarihi Robin Hood ağacını kestiler: İki kişi cezalandırıldı

İngiltere'nin en ünlü ağaçlarından biri olan birkaç yüz yıllık Sycamore Gap ağacını, Eylül 2023'te elektrikli testere ile iki adam cezai hasara neden olmaktan suçlu bulundu.

Barbar ordularının istilalarını durdurmak için inşa edilen Roma duvarının yakınında bulunan ağaç, 1991 yapımı Robin Hood filminde de yer almıştı.

Savcılara göre, iki adam eylemlerinin “komik” olduğunu düşündü ve daha sonra haberin yayılmasından keyif aldı. Kendilerini “büyük, komik ya da zeki” olarak görüyorlardı.

Bu kişiler, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ağaca ve yanındaki duvara zarar verdikleri yönündeki suçlamaları reddetti.

39 ve 32 yaşındaki adamlar, olay sırasında bölgede olmadıklarını iddia ettiler ancak birinin aracı ve cep telefonu devrilen ağaca yakın bir yerde bulundu.

Her iki adamın da telefonlarında olayın videosu vardı, ancak olayın kamuoyuna yansımasıyla ilgili olarak sadece mesajlaştıklarını iddia ettiler.