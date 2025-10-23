Tarihi soygunda itiraf: "Galerinin cephesindeki tek kamera yanlış yöne bakıyordu"

Fransa'daki Louvre Müzesi'ndeki soygun aydınlanmaya devam ediyor. Fransa'nın ünlü gazetesi Le Parisien, güvenlik kameralarını izledi, soygunun 3 dakika 52 saniyede gerçekleştiğini duyurdu.

Parisien'e göre, Apollo Galerisi'ne önce sarı yelek giyen işçi kıyafetli soyguncu girdi.



Ardından motorcu kasklı ikinci hırsız Napolyon mücevherleri bölümüne rahat tavırlarla koştu. Gazete, hırsızların tavrını profesyonelce olarak yorumladı.



İşçi kıyafetli hırsız daha yavaş hareket ederek vitrinlerin önünde durdu.

Louvre muhafızlarına koşan hırsız 'çıkın dışarı' diye bağırdı. Güvenlik hedef şaşırarak başka yöne doğru koştu, o sırada alarm çaldı ve hırsızlar gazeteye göre soğukkanlı şekilde hemen camdan kaçtı.



MÜZE MÜDÜRÜ SENATO'DA SAVUNMA YAPTI

Müze müdürü ise savunma yapmak için senatoda konuştu. Müze kameralarının kör noktasından içeri girildiğini itiraf etti.

Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars, Senato'nun Kültür Komisyonu'na verdiği ifadesinde, "Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. Müdür des Cars, soygunun gerçekleştiği Apollo Galerisi'nin cephesinde bulunan tek kameranın yanlış yöne baktığını itiraf etti.



İSTİFASI REDDEDİLMİŞ



Laurence des Cars, "Pazar günü, müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullandı. Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

"Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu, zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" diyen des Cars, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulundu. Des Cars, olayın ardından istifasını hem Kültür Bakanlığı'na hem Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu, ancak istifasının reddedildiğini açıkladı.

"ALARM ÇALIŞTI AMA KAMERALAR YETERSİZ"



Des Cars, "Alarm sistemleri çalıştı, video kayıtları işledi. Ancak hırsızları yeterince erken tespit edemedik. Çevre kameralarımız ya yok ya da çok eski. Apollo Galerisi cephesindeki tek kamera yanlış yöne bakıyordu" ifadelerini kullandı.



Sayıştay'ın güvenlik yatırımlarında gecikme eleştirilerini reddeden des Cars, 80 milyon euroluk güvenlik planında resmi bir gecikme olmadığını savundu, ancak altyapının 21'inci yüzyıl standartlarının gerisinde olduğunu kabul ederek, "Orsay Müzesi çok daha modern, Louvre'da kronik altyapı yatırım eksikliği var" dedi.



"YENİ SUÇ YÖNTEMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"



Des Cars, personelin silahsız olduğunu da hatırlatarak, soygun anında galeride bulunan 4 görevlinin protokolü eksiksiz uyguladığını, ziyaretçilerin hızla tahliye edildiğini, güvenlik şirketi ekiplerinin ise hırsızları dışarıda takip ettiğini söyledi. Des Cars, "Yeni suç yöntemleriyle karşı karşıyayız ve güvenlik sistemimizi buna göre yenilemeliyiz" dedi.

Des Cars, "Ülkeme ve kültüre en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.



88 MİLYON EUROLUK SOYGUN



Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.

Hırsızların soygunu toplam 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

Çalınan Napolyon dönemi mücevherlerinin değerinin 88 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

Polis, gündüz vakti müzeye giren 4 kişilik çeteyi hâlâ bulamadı. Organize suçlarda uzmanlaşmış özel birim devreye girdi.



Yapılan incelemelerin ardından Louvre, 3 gün sonra bugün yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

