Tarihi soygunun ardından Louvre personeli grevde

Paris’teki Louvre Müzesi’nde çalışan sendikalar, personel yetersizliği ve aşırı ziyaretçi yoğunluğuna karşı ek önlemler talebiyle bugün dönüşümlü greve gitmeye hazırlanıyor.

Grevin, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinin kapılarını tamamen kapatıp kapatmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Ekim ayında, gün ortasında gerçekleşen ve yaklaşık 102 milyon dolar değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygunun ardından kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya kalan Louvre’da, grev kararı yeni bir kriz başlangıcı olabilir.

MÜZE ZİYARETE AÇIK OLACAK MI?

Radikal sol CGT sendikasından Christian Galani, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Müzenin tamamen kapanacağını söyleyemem. Açık olursa da bu, ‘açığız’ demek için yapılmış, son derece sınırlı bir açılış olur.” dedi.

Noel tatili öncesine denk gelen grevin, Louvre’un yaklaşık 2 bin 200 kişilik çalışan kadrosunda geniş destek bulacağı tahmin ediliyor.

Galani, “Normalde ön saflarda görev yapan personel ve güvenlik çalışanları greve katılır. Bu kez bilim insanları, arşivciler, koleksiyon yöneticileri, hatta küratörler ve atölye çalışanları bile greve katılmayı planlıyor.” diye konuştu.

AŞIRI KALABALIK VE GÜVENLİK BASKISI

Çalışanların farklı talepleri olsa da, ortak tablo kurum içindeki memnuniyetsizliğe işaret ediyor. Özellikle danışma ve güvenlik personeli, yetersiz kadroyla her yıl planlanan kapasitenin milyonlarca üzerinde ziyaretçi ağırlamak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Leonardo da Vinci’nin “Mona Lisa” tablosuna ev sahipliği yapan müze, sendikalara göre artık “aşırı turizmin sembolü” haline gelmiş durumda.

GÜNDE 30 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Günde yaklaşık 30 bin ziyaretçinin ağırlandığı Louvre’da, uzun kuyruklar, güvenlik riskleri, yetersiz tuvaletler ve yemek hizmetlerinde çalışanlar kadar ziyaretçiler de şikayet konusu.

Bu yıl 16 Haziran’da yapılan ani bir iş bırakma eylemi, müzenin geçici olarak kapanmasına yol açmıştı.

BAŞ MİMARDAN BİNA GÜVENLİĞİ İTİRAFI

Belge uzmanları ve küratörler, eski kraliyet sarayının giderek kötüleşen fiziksel durumundan endişe duyuyor. Son dönemde yaşanan bir su sızıntısı ve yapısal sorunlar nedeniyle bir galerinin kapatılması, bu endişeleri güçlendirdi.

Kurumun başkanı Laurence des Cars ise sızıntılar, aşırı ısınma ve ziyaretçi deneyimindeki gerilemeye ilişkin uyarılarını ocak ayında hükümete iletmişti.

TARİHİ SOYGUN SONRASI GÜVENLİK ZAFİYETLERİ

19 Ekim’deki soygunun ardından, Louvre’daki güvenlik açıkları tartışma konusu olmaya devam ediyor. İki hırsızın uzatılabilir bir merdivenle mücevherlerin sergilendiği galeriye ulaştığı, cam kapıyı spiral kesiciyle kestikleri ve ziyaretçilerin gözü önünde sekiz paha biçilemez eseri çaldıkları ortaya çıkmıştı.

Soruşturmalarda, olay sırasında dışarıda sadece bir güvenlik kamerasının çalıştığı, kontrol odasında yeterli ekran bulunmadığı ve polisin ilk anda yanlış yönlendirildiği belirlendi.

Ayrıca, 2019’da hazırlanan bir denetim raporu da dahil olmak üzere, son on yılda yapılan birçok çalışmada nehir tarafındaki balkonun ciddi bir zafiyet oluşturduğu uyarısının yer aldığı anlaşıldı.

Tüm bu gelişmeler, Louvre’un hem çalışanlar hem de kamuoyu nezdinde derin bir krizle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor.