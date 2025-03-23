Tarihi tapınağa tırmanan turist önce dayak yedi, sonra tutuklandı

Meksika'nın Yucatan eyaletindeki Chichen Itza'da bulunan ünlü Kukulkan Tapınağı'na izinsiz tırmanan bir Alman turist, yerel halkın tepkisiyle karşılaştıktan sonra tutuklandı.



20 Mart Perşembe günü gerçekleşen olayda, turistin tapınağın duvarına tırmandığı anlar Sky News ve Daily Mail tarafından görüntülendi. Görgü tanıkları, yerel halkın turiste tepki gösterdiğini ve hakaretler savurduğunu belirtti.



Bir güvenlik görevlisi hızla tapınağa tırmanarak turiste müdahale etti. Meksika Ulusal Muhafızları olay yerine giderek turisti gözaltına aldı. Ancak görüntülerde, bazı öfkeli vatandaşların turiste saldırdığı da görüldü.



Mexico News Daily'ye göre, olay sırasında tapınağı ziyaret edenlerin sayısı 8 bin ila 9 bin arasındaydı. Chichen Itza UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakla birlikte Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak kabul ediliyor.



Chichen Itza yetkilileri, piramide tırmanmanın yasak olduğunu ve geçmişte yapılan izinsiz tırmanışların yapıya ciddi zararlar verdiğini belirtti. Meksika'nın Anıtlar ve Arkeolojik Bölgeler Federal Yasası kapsamında, piramide tırmanırken yakalanan kişilere 3 BİN 200 ila 16 bin dolar arasında para cezası uygulanabiliyor. Hasarın boyutuna göre hapis cezası da verilebiliyor.



Tarihi yapılara zarar veren turistler dünya genelinde tepki çekiyor. Kasım ayında Japonya'da, Tokyo'nun Şibuya semtindeki Meiji Tapınağı'nın girişine zarar verdiği iddiasıyla bir Amerikalı turist tutuklanmıştı. Turistin, tapınağın ahşap sütununa harfler oyarak yapıya zarar verdiği öne sürülmüştü.



Yetkililer, tarihi mirasın korunması için ziyaretçilerin kurallara uyması gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.