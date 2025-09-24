Tarihi zirve bugün: Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Beyaz Saray'daki tarihi zirvede iki liderin F-35 dosyası, Suriye 'deki gelişmeler, Gazze'deki soykırım ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuları ele alması bekleniyor. ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Trump ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak. İki lider Trump’ın ilk başkanlık döneminde, 2017 ve 2019 yılında Beyaz Saray’da iki kez görüşmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı tarihi görüşme için Washington'a geldi.

Erdoğan'ın Şara ile görüşmesinde Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU? Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, en kısa zamanda Suriye ’ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını ifade etti. Erdoğan, SDG’nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini, Türkiye’nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel de yer aldı. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye’nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul’da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Filistin’i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye ’deki son durum, Avrupa’da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.

ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

ERDOĞAN, VİETNAM LİDERİ CUONG İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü.



Türkevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.



Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN WASHINGTON'A GELDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temaslarının ardından "TRK" uçağıyla ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafedeki Joint Base Andrews Havalimanı'na indi.



Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a gelecek.



Havalimanından, geceyi geçireceği Beyaz Saray'a ait Blair House'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.



Öte yandan ABD Gizli Servisi'nin, Erdoğan'ın kalacağı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.



ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili iş birliğini güçlendirecek konular değerlendirilecek.