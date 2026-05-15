Tarihi zirve sona erdi. Trump Çin ziyaretini tamamladı

ABD Başkanı Donald Trump , Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği kritik temasların ardından Pekin’den ayrılarak iki günlük Çin ziyaretini tamamladı.

Trump, Pekin Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen resmi törenle Air Force One’a bindi. Kırmızı halıyla karşılanan Trump için askeri bando eşliğinde uğurlama töreni düzenlenirken, alanda Amerikan ve Çin bayrakları taşıyan kalabalıklar yer aldı.

TRUMP VE Şİ KRİTİK BAŞLIKLARI GÖRÜŞTÜ

Ziyaret kapsamında Trump ile Şi Cinping bir araya gelirken, görüşmelerde dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulması hedefi öne çıktı.

Tarafların “yapıcı stratejik istikrar” vizyonu konusunda ilerleme sağladığı belirtilirken, Trump iki ülkenin uzun süredir devam eden birçok sorunu çözdüğünü ve önemli ticaret anlaşmalarına imza attığını söyledi.

TAYVAN VE İRAN GERİLİMİ MASADAYDI

Görüşmelerde Tayvan konusundaki jeopolitik gerilimler ile İran bağlantılı bölgesel krizler ve deniz güvenliği başlıklarının da ele alındığı bildirildi.

Zirvede ayrıca küresel tansiyonun düşürülmesi ve ABD-Çin ilişkilerindeki sürtüşmelerin yönetilmesine yönelik diplomatik temasların ön plana çıktığı kaydedildi.