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Tüm dünyanın gözü kulağı Singapur'a çevrildi. Tarihi zirveye artık saatler var. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un buluşması için son hazırlıklar yapılıyor.



Bu kritik zirvede ABD Başkanı Donald Trump'a Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders eşlik edecek.



Kuzey Kore liderinin heyetindeyse yakın bir danışmanın yanısıra savunma ve dışişleri bakanları da yer alıyor. Kim Jong-Un'un kızkardeşi Kim Yo Jong da heyette bulunan isimler arasında.



Trump ile Kim arasındaki baş başa görüşmenin 45 dakika, heyetler arası görüşmenin ise 1,5 saat sürmesi öngörülüyor. Bu görüşmeye sadece çevirmenler katılacak.

PEKİ ZİRVEDE NELER ELE ALINACAK?



En önemli gündem maddesi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması. ABD tarafı, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sona erdirmesini talep ediyor.



Kuzey Kore'ninse Pakistan modeli üzerinde ısrarcı olacağı söyleniyor. Pyonyang, aynı Pakistan gibi nükleer güç olarak kabul edilmeyi hedefliyor. Hatta nükleer silahlarının bir bölümünü elinde tutmayı istiyor. Bu talep karşısında tarafların bir formül geliştirilebileceği konuşuluyor. Bu formüle göre Kuzey Kore kıtalararası balistik füze programını durdurabilir.



Ancak Washington, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeleri ellinde tutmasına izin verebilir. Böylesi bir formülün ABD'nin müttefikleri Japonya ve Güney Kore'yi rahatsız edeceğine dikkat çekiliyor.



Zirvenin bir diğer amacıysa Kore yarımadasında barışı sağlamak ve Kore savaşını resmen sona erdirecek bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varmak.



Kuzey Kore bu anlaşmayla Amerikan askerlerinin Kore yarımadasından çekilmesini sağlamayı planlıyor. Kuzey ve Güney Kore'nin birleşmesi de gündemde.



Uluslararası toplumun gözünde Güney Kore ile aynı itibarı görmeyi isteyen Kuzey Kore liderinin en büyük hedeflerinden birisiyse ülkesine uygulanan ambargoların kaldırılmasını sağlamak. Kuzey Kore'yi müzakere masasına iten en büyük faktöründe ülkesindeki ekonomik sıkıntılar olduğu konuşuluyor.

