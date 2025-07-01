Tarihin en büyük bebek katliamlarından biri: Katil hemşire soruşturmasında 3 yeni gözaltı

İngiltere’nin kuzeyindeki Countess of Chester Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire Lucy Letby, yedi bebeği öldürmekten ve sekizini öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edilmişti. İngiltere’nin modern çağdaki en kötü çocuk katili olarak anılan Letby, suçsuz olduğunu savunsa da temyiz başvurusu reddedildi ve şartlı tahliye olmaksızın cezaevinde kalacak.



SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Letby’nin cezasının ardından polis, hastane yönetiminin kurumsal ihmali nedeniyle ek ölümler yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya başladı. Daha sonra soruşturma genişletilerek, bireysel yöneticilerin de ağır ihmalden sorumlu tutulup tutulamayacağı incelenmeye başlandı.



Bu kapsamda, Pazartesi günü hastane yönetiminden üç üst düzey yetkili tutuklandı. Yetkililerin isimleri açıklanmazken, kefaletle serbest bırakıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

LETBY'YE YENİ SORUŞTURMALAR GELEBİLİR

Soruşturmayı yürüten Dedektif Paul Hughes, Letby’nin başka suçlarının olup olmadığına dair incelemelerin de sürdüğünü, soruşturmanın hastanede ve Letby’nin daha önce görev yaptığı başka bir ünitede de devam ettiğini açıkladı.



DAVA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR Mİ?

Letby’nin mahkûmiyetine dair bazı milletvekilleri, doktorlar ve uzmanlar delillerin güvenilirliğini sorgulamaya devam ediyor. Letby’nin avukatları, davanın yeniden incelenmesi için Adli İnceleme Komisyonu’na başvurdu. Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt da geçtiğimiz ay davanın acilen yeniden ele alınması gerektiğini söylemişti.



Öte yandan, hastane yöneticilerinin avukatı Kate Blackwell, devam eden kamu soruşturmasında, ölümlerle ilgili başka açıklamaların da olabileceğini ve yöneticilerin Letby’yi “kasti ve bilinçli şekilde” korudukları iddialarını reddettiklerini belirtti.