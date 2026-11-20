Tarihin en büyük halka arzı düşüşle sarsıldı. Anthropic'te yüzde 9 değer kaybı
20.11.2026 16:30
Halka arzda 93,5 milyar dolar toplayarak SpaceX'in rekorunu kıran Anthropic, borsadaki ikinci gününde yüzde 9 gerileyerek 88,25 dolara indi.
Tarihin en büyük halka arzına imza atan yapay zeka şirketi Anthropic, borsadaki ikinci gününde yaşadığı düşüşle yapay zeka sektöründeki karamsarlığı derinleştirdi.
Yapay zeka yatırımlarının nabzını tutan gösterge olarak görülen şirketin hisseleri, bugün (20 Kasım) yüzde 9 civarında gerileyerek 88,25 dolardan işlem gördü.
Dünkü sorunsuz ilk işlem gününün ardından gelen bu kayıpla şirketin tam seyreltilmiş değerlemesi yaklaşık 1,6 trilyon dolar, tedavüldeki hisselere dayalı piyasa değeri ise 1,2 trilyon dolar düzeyinde şekillendi.
Aracı kurumların ek hisse alım opsiyonunu kullanmasıyla halka arzdan 93,5 milyar dolar toplayan Anthropic, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin haziran ayındaki 85,7 milyar dolarlık rekorunu geride bırakmıştı.
Halka arzın yarattığı ilk coşku hızla dağılırken, yatırımcılar şirketin son 12 aylık satışlarının yaklaşık 40 katına denk gelen değerlemesinin sürdürülebilir olup olmadığını sorguluyor.
Reuters ajansına konuşan US Bank Asset Management Özel Piyasa Yatırımları Başkanı Kaush Amin, mevcut değerlemenin yıllar sürecek hızlı büyümeyi varsaydığına işaret ederek, "Anthropic konusunda sabırlı olmaktan yanayız ve şirket halka açık sonuçlarını açıkladıkça onu değerlendirmeyi öneriyoruz" dedi.
Halka arzın yarattığı ilk coşku hızla dağılırken, yatırımcılar şirketin son 12 aylık satışlarının yaklaşık 40 katına denk gelen değerlemesinin sürdürülebilir olup olmadığını sorguluyor.
TEKNOLOJİ VE ÇİP HİSSELERİ DE DÜŞÜŞTE
Anthropic'in borsaya açılması, çalkantılı dönemin ardından ivme arayan yapay zeka piyasasındaki endişeleri gidermeye yetmedi.
Wall Street'in ana endeksleri dünü keskin kayıplarla kapatırken, vadeli işlem kontratları bugün de düşüşün süreceğine işaret etti.
Piyasa öncesi işlemlerde "Muhteşem Yedili" olarak anılan teknoloji devlerinden Nvidia ve Meta Platforms yüzde 3'ün üzerinde, Amazon ve Microsoft ise yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.
Satış dalgasından etkilenen çip üreticilerinden AMD ve Sandisk yüzde 6'yı aşan kayıplar yaşarken, Intel hisseleri yüzde 4'ün üzerinde geriledi.
Piyasalardaki rekabet baskısını artıran yeni gelişmeyi aktaran Bloomberg News, Apple'ın kullanıcılar adına görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanı geliştirdiğini ve böylece OpenAI, Anthropic ile Meta'nın yarıştığı alana girdiğini duyurdu.
Yatırımcıların yapay zeka hisselerine ilgisini ölçecek yeni sınav olarak ise gelecek yıl halka açılabileceğini belirten OpenAI'nin olası halka arzı öne çıkıyor.
Yapay zeka yatırımlarının nabzını tutan gösterge olarak görülen şirketin hisseleri, bugün (20 Kasım) yüzde 9 civarında gerileyerek 88,25 dolardan işlem gördü.
SPACEX ÖRNEĞİ OYNAKLIK ENDİŞESİNİ BÜYÜTÜYOR
Piyasa uzmanları, farklı iş modellerine sahip olmalarına karşın Anthropic'in halka arz sonrası seyrini, ilk haftalarında keskin dalgalanmalar yaşayan ve son işlemlerde yaklaşık yüzde 6 düşen SpaceX ile kıyaslıyor.
Finansal danışmanlık ve aracı kurum RF Lafferty & Co. CEO'su Rob Hackel, "SpaceX'te yaşadığımız gibi bir miktar oynaklık olacak. Pek çok kişi fırsatı kaçırma korkusu yaşayacak. İlk işlemde hemen dahil olmaya gerek olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesini yaptı.
Vanda Research verilerine göre bireysel yatırımcılar dün yaklaşık 772 milyon dolarlık Anthropic hissesi alıp satarak, kurumun verileri izlemeye başladığı 2012'den bu yana halka arzların ilk gününde görülen en yüksek işlem hacmine ulaştı.
Gelecek hafta başlayacak opsiyon işlemlerinin dalgalanmayı daha da artırabileceği öngörülürken, Berenberg Endeks Olayları Başkanı Carsten Hesse, "Şu anda Anthropic için iyi bir ortam değil" diye konuştu.
Kısa vadeli baskıya rağmen hissenin yılın ilerleyen dönemlerinde destek görebileceğini öngören Londra merkezli analiz şirketi Intropic ise endeks takip eden fonların yıl sonuna kadar Anthropic hisselerinin yüzde 30'una kadarını satın alabileceğini tahmin ediyor.