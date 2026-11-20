SPACEX ÖRNEĞİ OYNAKLIK ENDİŞESİNİ BÜYÜTÜYOR

Piyasa uzmanları, farklı iş modellerine sahip olmalarına karşın Anthropic'in halka arz sonrası seyrini, ilk haftalarında keskin dalgalanmalar yaşayan ve son işlemlerde yaklaşık yüzde 6 düşen SpaceX ile kıyaslıyor.

Finansal danışmanlık ve aracı kurum RF Lafferty & Co. CEO'su Rob Hackel, "SpaceX'te yaşadığımız gibi bir miktar oynaklık olacak. Pek çok kişi fırsatı kaçırma korkusu yaşayacak. İlk işlemde hemen dahil olmaya gerek olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Vanda Research verilerine göre bireysel yatırımcılar dün yaklaşık 772 milyon dolarlık Anthropic hissesi alıp satarak, kurumun verileri izlemeye başladığı 2012'den bu yana halka arzların ilk gününde görülen en yüksek işlem hacmine ulaştı.

Gelecek hafta başlayacak opsiyon işlemlerinin dalgalanmayı daha da artırabileceği öngörülürken, Berenberg Endeks Olayları Başkanı Carsten Hesse, "Şu anda Anthropic için iyi bir ortam değil" diye konuştu.

Kısa vadeli baskıya rağmen hissenin yılın ilerleyen dönemlerinde destek görebileceğini öngören Londra merkezli analiz şirketi Intropic ise endeks takip eden fonların yıl sonuna kadar Anthropic hisselerinin yüzde 30'una kadarını satın alabileceğini tahmin ediyor.