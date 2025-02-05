Tarihin en çarpıcı sömürge planı: Trump'ın Gazze'de amacı ne?

ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en çarpıcı sömürge planını duyurdu.



Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ne asker gönderebilmesi, sahiplenebilmesi ve "Ortadoğu Rivierası"nı inşa edebilmesi için yaklaşık 2 milyon Filistinlinin savaşta yerle bir edilen Gazze'den başka ülkelere taşınması önerisini sundu.

ABD TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI



Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte yaptığı açıklamalar, ABD'nin Ortadoğu'da barışı sağlama tarihinde bir dönüm noktası oldu.



Bir Amerikan başkanının, Filistinlilerin evlerinden zorla sürülmesini, onlarca yıllık ABD politikasını, uluslararası hukuku ve temel insani değerleri altüst edecek bir göçü savunması ilk kez gerçekleşti.

TRUMP'IN EMPERYALİST HEDEFLERİ



Trump, Panama Kanalı, Grönland ve Kanada'yı ilhak etmekle tehdit ettiği ikinci döneminin şimdiye kadarki en emperyalist refleksini sergiledi. Gazze'nin sorumluluğunu üstleneceği ve bir kentsel yenileme projesinin fikir babası olacağı bir gayrimenkul anlaşması önerdi.



Bu önerisine, "Amerikan sahiplik pozisyonu" adını verdi ancak pek çok uzman isme göre 21. yüzyıl için "sömürgecilik" daha uygun bir ifade olurdu.

"ORASI FİLİSTİNLİLERİN EVİ"



Fikir, Trump'ın yatırımcı damadı Jared Kushner'in geçen yıl Filistinlileri Gazze'den çıkarıp "temizleyerek" bölgenin "çok değerli" Akdeniz kıyı şeridini geliştirmeyi amaçlayan planına benzetildi.



CNN Internatioanal'a göre, "Trump'ın Filistinlilerin isteklerine duyarsızlığı ve başka bir yerde modern bir konut tercih edecekleri varsayımı ise savaşın nedenleri konusunda şaşırtıcı bir saflık gösteriyor."



Basın toplantısı sırasında "Neden geri dönmek istesinler ki? Orası cehennem gibiydi." diye sorduğunda bu durum yansıdı. Bir muhabir şöyle cevap verdi: "Ama orası onların evi, efendim. Neden gitsinler ki?"



GAZZE PLANI GERÇEKLEŞEBİLİR Mİ?



Trump'ın yorumları, onun bu skandal plan konusunda ciddi olup olmadığı, yoksa bunu daha da kötü niyetli bir plandan dikkatleri uzaklaştırmak için mi kullandığı konusunda yeni bir spekülasyon dalgasına yol açtı.



Trump'ın planı Cumhuriyetçi senatörler tarafından da büyük bir şüpheyle karşılandı.



Gazze'yi parıldayan bir "Ortadoğu Rivierası"na dönüştürme hayali üzerinde asılı duran birçok sorudan biri, aylarca süren savaştan travma geçiren 2 milyon Filistinliye ne olacağı.



Analistler Gazze'nin yeniden inşasının onlarca yıl süreceğini ve milyarlarca dolara mal olacağını tahmin ediyor. İsrail, Filistin topraklarını yerle bir etti ve sivil altyapının neredeyse tamamını yok etti.

BÖLGESEL DESTEK OLMADAN İMKANSIZ



Gazze'yi bir "yıkım alanı" olarak niteleyen Trump, çoğu Gazzelinin başka herhangi bir yerde olmayı tercih edeceğini iddia etti.



Savaş analistlerine göre, Trump'ın Gazze ile ilgili önerileri her ne kadar geniş yankı uyandırsa da bölgesel olarak destek görmediği sürece bir hayalden öteye geçmesi zor.