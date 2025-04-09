Tarihin en sinsi saldırısı: 800 Rus askeri, 15 kilometre boyunca süründü

Rusya, Ukrayna tarafından sürpriz bir saldırıyla büyük bölümü ele geçirilen Kursk bölgesine gizli bir operasyon düzenledi.



Özel kuvvetler askerleri, Suca şehrine sızmak amacıyla 15 km boyunca uzayan zifiri karanlık doğalgaz boru hattında iki gün aralıksız sürünerek ilerledi.



Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Rusça "sel" anlamına gelen "Potok Operasyonu"ndan habersiz Ukraynalı askerler, Rus birliklerinin bu ani saldırısına hazırlıksız yakalandı.



Boru hattından çıkan yüzlerce asker, Suca'nın kuzeyindeki Ukrayna mevzilerine saldırarak, askerleri Rusya'dan geri püskürttü.



Özellikle seçilmiş Rus askerleri, "kirli ve bitkin bir halde, şeytanlar gibi beklenmedik bir şekilde" ortaya çıktı.



OPERASYON RUSYA'DA EFSANELEŞTİRİLDİ



Rusya'da "borudan çıkan askerler" efsane haline geldi ve geri dönenler savaş kahramanları olarak karşılandı.



Kursk operasyonu destansı bir hale bürünürken Rusya'daki bir kilisenin önüne, boru hattının 50 metrelik maketi konuldu ve “Korkudan tüm borularınızı havaya uçurun... Biz yine de yerin altından size geleceğiz” şarkısı seslendirildi.



UKRAYNA ASKERLERİ TAMAMEN FARKLI ANLATTI



Ancak Ukrayna ordusunun anlattığı hikaye tamamen farklıydı. Baskının bir katliama dönüştüğünü söylediler- katılan Ruslar kahraman değil, kötü ve dikkatsiz askeri planlamanın kurbanlarıydı. Ukrayna askerleri, Rus askerlerinin geldiğini zaten görmüşlerdi.



Ukrayna, geçen ağustos ayında Rusya'nın batı sınırındaki Kursk bölgesine ani bir saldırı başlatmıştı . Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rus topraklarına yapılan ilk yabancı işgaliydi.



ABD İSTİHBARATININ KESİLMESİ VE OPERASYONA GİDEN SÜREÇ



Ukrayna, geçen ağustos ayında Rusya'nın batı sınırındaki Kursk bölgesine ani bir saldırı başlatmıştı. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rus topraklarına yapılan ilk yabancı işgaliydi.



Kursk'ta karşılıklı saldırılar sürerken, ABD yönetimi 5 Mart'ta Kiev'e sağladığı istihbarat destğini kesti. "Potok Operasyonu", 11 Mart'a kadar süren istihbarat kesintisi sırasında gerçekleşti.



Rus ordusunda görevli "Zombi" kod adlı bir komutan, hazırlıkların 3 hafta sürdüğünü aktardı.



BORU HATTINDAN NASIL SÜRÜNDÜLER?



Zombi kod adlı komutan operasyon sürecini, "Gazı dışarı pompalamak, oksijeni içeri pompalamak, yüzeye ekstra çıkışlar inşa etmek, mühimmatı, yiyeceği, suyu, askeri personeli taşımak zorundaydık" ifadeleriyle anlattı.



Tamamen karanlıkta hareket eden birlikler, oksijen eksikliğinden, yoğun gazdan ve dondurucu soğuktan şikayet ediyordu.



Boru hattına 600 ila 800 arasında asker gönderildiği iddia edildi.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞANDI



Boru hattına giren askerler, yüksek miktarda metan gazı soludu ve askerlerin akciğerlerinde ciddi kimyasal yanıklar oluştu. Sağlık taramalarında, akciğerlerinin tıkalı ve şişmiş olduğu belirlendi.



Bir sağlık görevlisi ise, hızla kötüleşen askerlerin sağlık durumlarına ilişkin "Bunu ilk kez görüyoruz. Belki de dünyada bir ilk" dedi.